Un atropello múltiple intencionado deja al menos cuatro heridos en Nueva York

El conductor del vehículo, que intentó escapar de las autoridades, fue finalmente detenido a unos pocos kilómetros del lugar del suceso - Las autoridades confirman que "no ha sido un accidente"

Al menos cuatro personas han resultado heridas por un atropello múltiple en el barrio neoyorquino de Brooklyn, según fuentes de los servicios de seguridad que han confirmado la detención del conductor del vehículo, que habría intentado escapar de las autoridades.

Uno de los heridos fue trasladado en estado crítico a un hospital cercano, según fuentes policiales.

Suspect was actually arrested near the BK Battery Tunnel. We think he hit at least 6 people with the truck and 2 are in very bad shape. PLEASE pray for these folks.