El asesinato de una conocida fotoperiodista palestina en Gaza conmociona al mundo

En la Franja de Gaza, han muerto más de 51.050 personas, pero hay muertos que se elevan sobre los escombros para desgarrar miles de corazones. Es el caso de Fatma Hassouna. Asesinada por un bombardeo israelí junto a nueve de sus familiares el miércoles, esta fotoperiodista palestina de 25 años era un rostro conocido por muchos fuera de las fronteras de Gaza. Y aún lo iba a ser más. En mayo, el festival de cine de Cannes proyectará el documental ‘Pon tu alma en tus manos’, protagonizado por Hassona. 24 horas después de conocer la noticia, el Ejército israelí bombardeó su casa y apagó para siempre sus cámaras.

“Su delito fue narrar el genocidio mediante impactantes artículos y fotografías, algo que un régimen genocida no puede permitir”, ha denunciado Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, en la red social ‘X’. Pese a las repetidas órdenes de evacuación, el empeoramiento de las condiciones de vida y la muerte de 11 de sus familiares en un ataque israelí el año pasado, Hassouna se negó a abandonar el norte de Gaza y se quedó para documentar la guerra. A finales de abril, tenía pensado casarse, celebrar en medio de la devastación.

Hassouna imaginó este escenario, el de su asesinato, y comunicó al mundo sus deseos. “Si muero, quiero una muerte sonora”, escribió este verano en una publicación en sus redes sociales. “No quiero ser solo noticia de última hora, ni un número más en un grupo; quiero una muerte que el mundo escuche, un impacto que perdure en el tiempo y una imagen atemporal que no pueda ser sepultada por el tiempo ni el lugar”, pidió. Apodada el ‘Ojo de Gaza’, Hassouna logró que sus fotos, retratando la vida y la muerte en el enclave, aparecieran en varios medios internacionales.

“No quiero ser solo noticia de última hora, ni un número más en un grupo; quiero una muerte que el mundo escuche, un impacto que perdure en el tiempo y una imagen atemporal que no pueda ser sepultada por el tiempo ni el lugar” Fatma Hassouna — fotoperiodista palestina asesinada por Israel

Sólo un día antes de su asesinato, el programa ACID de Cannes, que una sección paralela del festival organizada por la asociación francesa de cines independientes, anunció que un documental sobre ella, realizado por la cineasta nacida en Irán Sepideh Farsi, se proyectará en el festival de este año. “Fatma nunca abandonó el terreno desde el principio”, ha elogiado Anas al Shareef, reportero de Al Jazeera en Gaza, en ‘X’. “Documentó masacres con su lente en medio de bombardeos y disparos; la ocupación [israelí] no sólo mata, silencia voces, borra imágenes y entierra la verdad”, ha denunciado.

"Que mis fotos perduren para siempre"

“Lo importante para mí es lo que estoy haciendo”, dijo en una entrevista la que fue la única superviviente de un ataque israelí en enero de 2024 que mató a toda su familia. “¿Cuál es el impacto de mi trabajo? ¿Seguirá vivo mi trabajo? Quiero que mis fotos perduren para siempre, porque quiero que el mundo sepa que si no nos apoyan, somos capaces de hacerlo por nosotros mismos”, defendió la joven fotoperiodista. “Realmente creo que las imágenes puede ser un arma, mi cámara es tan poderosa como una pistola; igual que ellos meten balas en sus pistolas, yo meto la tarjeta de memoria en mi cámara”, explicó.

Aunque el mundo se ha detenido unos instantes para llorar a Hassouna, esa misma violencia israelí que nos la ha arrebatado no tiene freno. Los bombardeos han continuado esta semana, matando a más de 20 personas en dos ataques. La agencia de noticias palestina Wafa ha informado que al menos 11 personas, incluidos dos niños, han muerto en un ataque nocturno con drones contra una vivienda en el barrio de Tel Al Zaatar, en el norte de Gaza. Varias personas más han resultado heridas. En un segundo incidente reportado por Wafa, 10 palestinos más han muerto después de que un avión de combate israelí bombardeara la vivienda de una familia en Bani Suhaila, una localidad al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja. La cámara de Hassouna, el ‘Ojo de Gaza’, no podrá inmortalizar las secuelas.

Premio World Press Photo

Tampoco la de Samar Abu Elouf logrará capturar el dolor en Gaza. La fotoperiodista palestina tuvo que abandonar el enclave en diciembre de 2023 para salvar la vida. Ahora, su solemne retrato de un niño palestino de nueve años, cuyos brazos fueron amputados y mutilados durante un ataque israelí contra la ciudad de Gaza, ha ganado el prestigioso premio World Press Photo de este año. Desde Doha, donde reside y donde conoció al protagonista del retrato, Mahmoud Ajjour, ahora se dedica a fotografiar a palestinos gravemente heridos. “Cuando Mahmoud se dio cuenta de que le habían amputado los brazos, la primera frase que le dijo a su madre fue: '¿Cómo podré abrazarte?’”, relata Abu Elouf a Al Jazeera.

A lo largo de los 18 meses de guerra, el Ejército israelí ha matado a más de 200 periodistas palestinos. “Morimos aquí cada día, de muchas formas y colores”, escribía Hassouna este verano en sus redes. “Muero mil veces cada vez que veo un niño que sufre, me hago pedazos, me convierto en cenizas, en lo que nos hemos convertido, me duele este absurdo, y esta bestia que nos come cada día”, confesaba, junto a un retrato de sí misma entre las ruinas de un edificio. Como siempre, Hassouna iba acompañada de su arma más poderosa: su cámara de fotos.