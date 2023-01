El angustioso intento de rescate de un niño que cayó a un pozo de 35 metros en Vietnam

Las autoridades no están seguras del estado de salud del pequeño de 10 años, que ha dejado de interactuar con los rescatadores

Los equipos de rescate de Vietnam estudian este miércoles nuevas opciones durante el operativo de rescate de un niño de 10 años atrapado desde hace cuatro días en un pilote de cemento de 35 metros de profundidad.

Thai Ly Hao Nam fue junto a tres vecinos a recoger metal en las obras de construcción de un puente en la provincia de Dong Thap, en el sur del país, cuando cayó en un pilote de cemento hueco de apenas 25 centímetros de diámetro.

Las cámaras de seguridad de la construcción captan el momento en el que el niño desaparece súbitamente al caer por el hoyo mientras caminaba por el terreno irregular de la zona.

