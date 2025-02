Alabama lleva a cabo la cuarta ejecución con gas nitrógeno en EEUU

Las autoridades del estado estadounidense de Alabama han llevado a cabo este jueves la cuarta ejecución con gas nitrógeno contra un preso sentenciado a muerte en Estados Unidos, método controvertido que los críticos equiparan con la tortura.

El reo, Demetrius Frazier, de 52 años, ha sido declarado muerto a las 18.36 horas (hora local), en el centro penitenciario William Holman de Atmore. Frazier fue declarado culpable por el asesinato y violación de Pauline Brown en 1991, cuando él tenía 19 años. También cumplía cadena perpetua en Michigan por el asesinato de una adolescente en 1992, aunque ha sugerido que su confesión fue falsa. En sus últimas palabras, se ha disculpado con los seres queridos de las víctimas y ha dicho que "lo que le ocurrió a Brown no debería haber pasado", mientras que ha dicho que "ama a quienes están en el corredor de la muerte", según recoge el portal de noticias local AL.com.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, ha asegurado que en su estado hacen cumplir la ley. "No se puede venir a nuestro estado y meterse con nuestros ciudadanos y salirse con la suya. Los violadores y asesinos no son bienvenidos en nuestras calles, y esta noche se hizo justicia para Pauline Brown y sus seres queridos", ha expresado. "Rezo por su familia para que, después de todos estos años, puedan seguir recuperándose y tengan la seguridad de que Demetrius Frazier no puede dañar a nadie más", ha añadido la gobernadora.

Frazier ha sido el cuarto recluso de Alabama (y todo el país) en ser ejecutado con este método. Esta ha sido la primera ejecución en el estado en 2025 (y la tercera en EEUU), después de haber encabezado la lista de los estados con un total de seis ejecuciones en 2024, ya fuera por inyección letal o por nitrógeno.

Alabama es uno de los tres estados de Estados Unidos que permite la hipoxia de nitrógeno como alternativa a la inyección letal y otros métodos tradicionales de pena capital. Oklhahoma y Mississippi son los otros estados que han autorizado este tipo de pena capital, aunque hasta ahora ninguno de ellos había sido utilizado.