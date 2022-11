Al menos 3 muertos y 2 heridos en un tiroteo en la Universidad de Virginia

Se cree que el sospechoso, identificado por la policía como Christopher Darnell Jones, Jr., está armado y es peligroso y puede estar conduciendo un vehículo

Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la universidad estadounidense de Virginia, por los disparos de un individuo que ha sido identificado como un estudiante del campus y que no ha sido capturado.

Según informó este lunes el presidente de la institución, Jim Ryan, el suceso se produjo este domingo por la noche en el campus principal de la Universidad de Virginia, en Charlottesville, unos 200 kilómetros al suroeste de Washington, aseguraron los medios locales.

Tras conocerse el tiroteo, las autoridades aconsejaron a los estudiantes que tomaran refugio y se decidió cerrar totalmente el campus, según comunicó el departamento de Policía de la Universidad de Virginia en su cuenta de Twitter.

NEW: 3 dead, 2 injured on the campus of @UVA , according to the college president after a shooting. Multiple police agencies are set up around campus and here on University Ave. pic.twitter.com/JBIUdpxmT4

Se cree que el sospechoso, identificado por la policía como Christopher Darnell Jones, Jr., está armado y es peligroso y puede estar conduciendo un vehículo, según los medios.

Las autoridades dijeron este lunes que varios departamentos de policía están buscando activamente a Jones, incluso con la ayuda de un helicóptero de la policía estatal de Virginia.

Multiple police agencies are scattered around the campus of @UVA this morning after a shooting that claimed the lives of 3 people and injured 2 others. Crime scene tape is set up around the area of Rugby & Culbreth roads. Classes are canceled today. @nbcwashington pic.twitter.com/xPmM5tAouA