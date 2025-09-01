Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Protestas

Al menos 150 heridos en disturbios entre manifestantes pacifistas y policías en Colonia (Alemania)

La manifestación, convocaba bajo el lema "Desarmemos Rheinmetall", en referencia a la empresa armamentística alemana, denunciaba el incremento del gasto en defensa del Gobierno y la reanudación del servicio militar obligatorio, si no se cubre el cupo necesario

Manifestación pacifista en Colonia (Alemania).

Manifestación pacifista en Colonia (Alemania). / EP

EP

Madrid

Al menos 150 personas resultaron heridas en la noche del sábado el sábado durante los disturbios ocurridos en una manifestación pacifista en Colonia, en Alemania, en una violencia de la que se acusan mutuamente los convocantes y la Policía.

Los agentes emplearon porras y pulverizador de pimienta contra los aproximadamente 3.000 asistentes, según ha reconocido la Policía, que asegura que hay trece uniformados con lesiones, cuatro de los cuales no han podido cubrir sus turnos de trabajo, según recogen medios alemanes.

La manifestación, convocaba bajo el lema "Desarmemos Rheinmetall", en referencia a la empresa armamentística alemana, denunciaba el incremento del gasto en defensa del Gobierno y la reanudación del servicio militar obligatorio, si no se cubre el cupo necesario. Además abogan por la desmilitarización de Alemania y por la amistad entre los pueblos.

Los convocantes han revelado este domingo que hay 150 manifestantes heridos y la diputada del partido La Izquierda Lisa Schubert, presente en la protesta, ha denunciado un uso excesivo de la fuerza por los agentes.

Durante el acto, según la versión policial, ordenaron disolver tras varios ataques contra agentes e incumplimientos de las leyes de manifestación. Varios de los supuestos atacantes fueron detenidos.

Un periodista de DPA vio cómo un grupo de manifestantes fue rodeado por la Policía para impedirles marcharse ya bien entrada la noche en una táctica conocida como el caldero. La operación terminó sobre las 5.00 horas tras identificar a 524 sospechosos.

Dos de los individuos fueron arrestados por no cumplir la orden de disolución y uno de ellos está acusado de cargos penales por resistirse a la detención y agredir a policías.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
  2. El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
  3. Roberto Brasero advierte que el calor continuará en España durante septiembre: 'Las temperaturas seguirán siendo altas
  4. Pedro Sánchez desafía a Pablo Motos en el regreso de 'El Hormiguero
  5. Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: 'Sigue el mismo patrón
  6. Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
  7. Aire acondicionado, ventilador de techo o de pie: ¿cuál dispara más tu factura de la luz?
  8. Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social

Al menos 150 heridos en disturbios entre manifestantes pacifistas y policías en Colonia (Alemania)

Al menos 150 heridos en disturbios entre manifestantes pacifistas y policías en Colonia (Alemania)

La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí

La Global Sumud Flotilla emprende el viaje de Barcelona a Gaza para romper el bloqueo israelí

Un congresista de EEUU dice tener el apoyo del Congreso para revelar archivos del caso Epstein

Un congresista de EEUU dice tener el apoyo del Congreso para revelar archivos del caso Epstein

Movimientos sociales, sindicatos y representantes de la cultura dan apoyo a la Flotilla: "El silencio europeo mata"

Movimientos sociales, sindicatos y representantes de la cultura dan apoyo a la Flotilla: "El silencio europeo mata"

La Cruz Roja Internacional ve imposible una evacuación de Ciudad de Gaza, como pide Israel

La Cruz Roja Internacional ve imposible una evacuación de Ciudad de Gaza, como pide Israel

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obeida

Xi y Modi certifican la nueva sintonía sinorusa en una cumbre donde también participa Putin

Xi y Modi certifican la nueva sintonía sinorusa en una cumbre donde también participa Putin

Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE: "Hay que decidir qué garantías de seguridad se darán a Ucrania, no pedir permiso a Putin"

Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE: "Hay que decidir qué garantías de seguridad se darán a Ucrania, no pedir permiso a Putin"