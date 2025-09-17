Sergi Guilló: "Estamos en un buen momento"

Sergi Guilló, entrenador de la SD Huesca, ha destacado este miércoles en la rueda de prensa previa del partido que su equipo se enfrentará este próximo viernes en Riazor al Deportivo tanto el buen momento de su equipo como el potencial del conjunto gallego. "Es un partidazo, en un campo importante y por la historia del rival. Es un equipo que está hecho para ascender. Viene en plena forma y tiene mucha dinamita", ha explicado Guilló.

En su opinión para superar a los deportivistas deberán tener "un buen plan, saber el momento, ser valientes y tener seguridad defensiva". El objetivo será "anular a sus mejores jugadores" y conseguir hacer su juego con sus recursos. El técnico ha insistido en el buen momento en el que se encuentran aunque "para mi la tabla es anecdótica, aunque estamos fuertes sobre todo en casa, pero tenemos que seguir mejorando, dando pasos poco a poco porque tenemos mucho margen de mejora".

Guilló quiere que a sus jugadores no les pese el ambiente de Riazor. "El Depor tiene la afición muy enganchada y no nos debe pesar. Debemos saber que estamos capacitados para ganar a cualquier rival y tener nuestra identidad y adaptarnos a lo que nos pueda hacer daño y saber que nosotros también les podemos hacer daño a ellos". De los deportivistas ha destacado a jugadores como Luismi, Yeremay, Mella, Stoichkov. "Tenemos que hacer la defensa perfecta para dejar la puerta a cero porque también tendremos nuestros momentos. La clave será no solo resistir, defender y no perder el balón".

Guilló ha recordado que Antonio Hidalgo, anterior técnico del Huesca, ahora hace cosas diferentes a las que hacía con el conjunto azulgrana. "Tiene un modelo diferente de juego. Hace salida de tres, se adapta, prepara los partidos y trabaja el día a día, pero los que mandan son los jugadores. Tenemos que prever lo que puede hacer". Una de las claves, según Guilló, podrá ser corregir el error de separarse. "Estamos haciendo bien las cosas, hemos ido mejorando por fases cuando hay que presionar arriba y juntarnos y saber cuando tenemos que presionar y juntarnos más".

Vía: El Periódico de Aragón