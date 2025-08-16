La SD Huesca da inicio a su proyecto ante el Leganés

La SD Huesca confía en empezar la temporada ganando en el Alcoraz al CD Leganés este domingo a las 21.30 horas, dos horas más tarde de lo previsto inicialmente debido a la ola de calor, con una plantilla muy renovada respecto a la campaña anterior, un nuevo entrenador y cambios en todas las líneas de juego. Más de media plantilla inicia una nueva campaña en el conjunto oscense, en la que tendrá que suplir a jugadores que fueron importantes en la pasada campaña y lograr al menos la permanencia en la categoría.

En el banquillo del conjunto azulgrana debutará en el fútbol profesional Sergi Guilló, quien intentará darle un sello personal al equipo, como se ha visto en los partidos de pretemporada, aunque mantiene la defensa de cinco, si bien los carrileros no tienen la profundidad que ofrecían los del año pasado. La presión y la intensidad son otros dos aspectos a destacar en este equipo, que físicamente realiza un gran esfuerzo, jugando con mucha intensidad, como se ha visto hasta ahora, con una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos que hacen del conjunto un bloque rocoso y difícil de doblegar.

La portería, con Dani Jiménez un año más, está bien cubierta, al ser un seguro para el equipo. En la defensa, la veteranía de sus jugadores también aporta estabilidad y confianza. Donde más puede resentirse el conjunto azulgrana es en el área contraria, siendo una incógnita el papel que pueda desempeñar el delantero francés Samuel Ntamack, llegado de la Segunda División belga para sustituir a Patrick Soko, máximo goleador de la pasada temporada.

A pesar de la profunda renovación que ha sufrido la plantilla, en el equipo titular ante el conjunto madrileño se prevé la presencia de la mitad de los jugadores que ya estaban el año anterior, por lo que será un equipo diferente, aunque manteniendo la identidad de la anterior campaña, basada en la solidez defensiva, con cinco zagueros más la incorporación de Óscar Sielva para ayudar en las tareas de contención.

Por su parte, el CD Leganés, que descendió en la última jornada de la pasada campaña, apuesta por el veterano Paco López, con el objetivo de liderar el proyecto que devuelva al equipo madrileño a la máxima categoría como ya hizo con el Granada en la campaña 22-23. Con la llegada del técnico valenciano, el Leganés ha renovado su plantilla con hasta doce fichajes, cuatro de ellos con pasada azulgrana: Ignasi Miquel, Miguel San Román, Rubén Pulido y Gonzalo Melero.

Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, todas ellas en Segunda, con un balance de dos victorias para los madrileños, una para el club oscense y un empate en El Alcoraz. En la última visita del equipo madrileño a este estadio, a la que el equipo entonces dirigido por Borja Jiménez llegaba líder de la categoría de plata, mientras que los de Antonio Hidalgo eran decimocuartos y el enfrentamiento acabó con un empate a cero.

Alineaciones probables

SD Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo, Arribas, Pulido, Julio Alonso; Sielva, Alvarez, Kortajarena; Ojeda y Enrich.

CD Leganés: Soriano; Marvel, Ignasí Miquel, Jorge Sáenz, Rúben Peña; Duk, Cissé, Diawara, Naim, Diego, Álex Millán.