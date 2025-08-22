La SD Huesca busca su primera victoria de la temporada ante un renovado Mirandés

La SD Huesca visita al Mirandés este sábado (17.00 horas) con la intención de sumar los tres puntos y así recuperar los que dejó de sumar en casa en la jornada inicial ante el Leganés, con quien empató a uno en el Alcoraz, y viaja con la incógnita de cómo responderá un equipo totalmente renovado. El partido ante el conjunto jabato se presenta con la incógnita del equipo que se encontrará el Huesca, al ser un rival totalmente renovado respecto al de la pasada temporada y haber hecho fichajes esta misma semana, tal como ha indicado el entrenador del club oscense en la previa del choque.

Otro de los aspectos a destacar es que el Mirandés tiene que jugar fuera del estadio de Anduva, que está en obras, por lo que lo hará en el de Mendizorroza, en Vitoria, donde el Huesca estará arropado por más de cien aficionados que le apoyarán para ayudarle, al menos, a no regresar de vacío y así poder seguir sumando puntos.

Aunque ha habido algunos jugadores esta semana que han estado tocados, como Jorge Pulido y Óscar Sielva, los dos, que son fundamentales en el equipo, podrán estar disponibles para saltar al terreno de juego. No se prevén muchos cambios en la alineación del Huesca para este encuentro y tal vez la entrada de Dani Ojeda, en la media punta, sea lo más significativo para mañana en un equipo que tratará de no encajar goles y aprovechar las ocasiones que tenga a lo largo del partido. Las dudas están en la parte ofensiva.

Por su parte, el Mirandés busca sumar sus primeros puntos después de caer en el debut ante el Cádiz y ahora el técnico del equipo, Fran Justo, cuenta con más efectivos que en la primera jornada de Liga. Se espera que el respaldo de la afición jabata, aunque fuera de su feudo habitual, infunda al equipo un plus de energía y confianza para intentar sumar ante un rival tradicionalmente complicado en esta categoría y que a priori será un rival directo. Para este partido, el técnico pierde a Iker Córdoba por sanción, pero recupera a Sergio Postigo tras cumplir sanción y no estará Pablo Pérez por lesión.

Alineaciones probables

CD Mirandés: Juanpa, Medrano, Pica, Juan Gutiérrez, Pascual; Thiago Helguera, Barea, Marino, Aaron; Carlos Fernández y Petit.

SD Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo, Piña, Pulido, Julio Alonso; Sielva, Alvarez, Kortajarena; Ojeda y Liberto o Enrich.