LaLiga retrasa la hora del partido entre el Huesca y el Leganés del domingo por calor
El duelo se jugará finalmente a las 21.30 horas en El Alcoraz
El Periódico de Aragón
El partido entre el Huesca y el Leganés, correspondiente a la primera jornada de la Segunda División española, se disputará a las 21.30 horas del domingo, después de que LaLiga accediese a modificar el horario inicialmente previsto por las altas temperaturas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
De esta forma, según informó LaLiga, la competición ha atendido la petición marcada por las autoridades del Gobierno de Aragón que recomendaba cambiar el horario inicial establecido a las 19.00 horas al haber riesgo de alcanzar entre los 38 ºC y 40 ºC grados, según las previsiones de la AEMET.
Asimismo, el duelo entre el Burgos y la Cultural Leonesa, también de LaLiga Hypermotion, previsto inicialmente para el viernes 15 de agosto a las 19.30 horas en El Plantío, se disputará a las 21.30 horas.
En LaLiga EA Sports (Primera División), LaLiga varió la hora del encuentro entre el Alavés y el Levante, previsto para las 17.00 horas del sábado, y se disputará a las 21.30.
Sin embargo, desestimó la petición del Girona, que solicitó en varias ocasiones la modificación del horario de su partido contra el Rayo Vallecano, programado para este viernes a las 19.00.
- Reunión Laporta - Pini Zahavi en Barcelona
- Iñaki Peña y Como, pendientes de la inscripción de Szczesny
- ¿Y después de Joan Garcia, qué? Así piensa inscribir el Barça al resto de casos pendientes
- Ramos Mingo, el ex del Barça que suena a regreso: un central zurdo ilusionante
- Fotos | Terremoto en la prensa inglesa por las declaraciones de Rashford
- Inscripciones al límite
- La cifra que podrá utilizar el Barça para inscribir por la baja de Ter Stegen
- Ruptura de Anna y Robert Lewandowski con su marca de siempre