El Huesca quiere seguir su racha ante el colista

El Huesca pretende ratificar su buen comienzo de temporada, en el que ha sumado siete de los nueve puntos en juego, ante un recién ascendido Ceuta (domingo, 14.00) al que le está costando cogerle el aire a la categoría y es colista sin haber estrenado su casillero de puntos.

Los azulgranas llegan a la ciudad autónoma con mucha moral en un partido en que parte con la condición de favorito que deberá refrendar sobre el terreno de juego. Dos victorias, ante Eibar y Mirandés y un empate contra el Leganés son el bagaje de los oscenses en el recién concluido mes de agosto que les permite jugar con tranquilidad, sin agobios en la clasificación y la posibilidad de ir encajando en el esquema a las últimas incorporaciones dentro de una amplia plantilla con veintiocho jugadores.

Para esta cuarta jornada, Sergi Guilló, el técnico azulgrana, no ha ofrecido muchas pistas sobre el once titular que tiene en mente, aunque antes del cierre del mercado de verano prácticamente ha repetido las alineaciones, pero a partir de ahora ya cuenta con los nuevos para plantear nuevas variantes.

Ante el colista es probable que los altoaragoneses salten al campo con una línea defensiva de cinco jugadores más la ayuda de Sielva, por lo que no habría cambios en el sistema defensivo. En el centro del campo, el técnico alicantino podría optar por dar entrada al veterano Portillo.

También en la delantera podría entrar en el extremo derecho el colombiano Luna que ya debutó con el equipo en el último partido acompañando a Kortajarena, por lo que el hasta ahora máximo goleador Enrich podría quedarse fuera.