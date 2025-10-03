El Huesca busca volver a la senda de la victoria. La previa del SD Huesca-Burgos

El Huesca buscará volver este sábado a la senda de la victoria, a la que parecía haberse acostumbrado con tres victorias en los cinco primeros encuentros de Liga, que, junto al empate de la jornada uno ante el recién descendido Leganés, lo colocaron con 10 puntos y dentro del playoff de ascenso. Además, hasta la pasada jornada, los de Guilló todavía no conocían la derrota en casa.

Sin embargo, sin haber sumado un solo punto en los dos últimos partidos, el sueño que empezaba a creerse el Hueca se ha difuminado bastante. Los encuentros de las jornadas 6 y 7 de Liga, con el duro correctivo de Antonio Hidalgo, cuyo Deportivo de La Coruña goleó por 0 a 4 a los azulgranas, y la primera derrota en casa ante un Granada que todavía ostenta la última plaza, el Huesca deja algunas dudas acerca de sus aspiraciones.

Este sábado, el conjunto oscense tiene una prueba de fuego para disipar todas esas dudas, con una segunda oportunidad ante su afición en la que una victoria podría suponer la vuelta de los altoaragoneses a la zona noble de la tabla. Por su parte, el Burgos visitará El Alcoraz a las 18.30 de este sábado en busca de su segunda victoria a domicilio de la temporada.

Los de Ramis vienen de ganar al Málaga en casa y en total suman ya 12 puntos, con tres victorias, tres empates y una derrota contra el Ándorra que le han valido para estar en quinta posición, a tan solo tres puntos del liderato. El Burgos ha puntuado en todos los partidos menos en uno, y ya conoce la victoria a domicilio tras la victoria en Gijón (2-3) de hace tres jornadas.

Los castellanoleoneses encaran el encuentro con las probables bajas del extremo Marcelo Expósito y de Iván Chapela, mediocentro. Guilló, en cambio, podrá disponer de todos sus efectivos, a excepción de los dos jugadores con lesiones de larga duración, que todavía no han empezado la temporada: Jordi Martín y Javi Mier.

Por eso, y por el gran interés que Sergi Guilló ha transmitido, y demostrado con cada once hasta la fecha, de mantener a tono a todos los jugadores de una larga plantilla, la alineación que se vea a los azulgranas el sábado vuelve a ser una incógnita. Aun así, tras siete jornadas empieza a verse un eje central que ha revelado ser de garantías en la gran mayoría de partidos en los que se ha visto de inicio.

Jiménez, que ya demostró la temporada pasada ser un seguro de vida y sigue en una buena dinámica esta temporada, ocupará seguro la portería azulgrana. El central que ha gozado de más minutos hasta hora es Íñigo Piña, que ha sido titular en todos los partidos excepto ante el Eibar, y casi seguro estará en el once acompañando al capitán, Jorge Pulido, cuya vuelta a la titularidad la semana pasada deja pocas dudas para esta. Siendo la defensa de cinco la formación más probable propuesta por Guilló, es difícil determinar cuál será el tercer central, al igual que los carrileros, a pesar de ser Julio Alonso el defensa con más minutos acumulados. En el centro del campo, aparte de Kortajarena, único jugador que ha estado sobre el campo en los 630 minutos de la SD Huesca esta temporada, tampoco hay certezas más allá de la probable vuelta de Jesús Álvarez. La de ataque será la línea más complicada de descifrar. Aun así, Luna apunta a ser titular tras su buena actuación ante el Granada.

Alineaciones probables:

Huesca: Dani Jiménez; Ángel Pérez, Íñigo Piña, Jorge Pulido, Sergio Arribas, Ro Abajas; Jesús Álvarez, Francisco Portillo, Iker Kortajarena; Daniel Luna y Sergi Enrich.

Burgos: Ander Cantero; Álex Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; Iván Morante, Miguel Atienza, Kevin Appin; David González, Curro y Fer Niño.

Vía: El Periódico de Aragón