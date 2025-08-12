El Huesca anuncia el adiós de Unzueta y cede a Jaime Escario al Peñafiel portugués
El club azulgrana finaliza de manera unilateral el contrato del delantero y el canterano continuará su progresión en la segunda división del país luso
El Periódico de Aragón
La SD Huesca ha anunciado este martes que ha decidido poner fin a la vinculación laboral que le unía al delantero Iker Unzueta. El club azulgrana finaliza de manera unilateral el contrato que mantenían desde la pasada campaña. Durante el curso pasado, Unzueta disputó 28 encuentros y anotó dos goles con la camiseta azulgrana. "Desde el club se le desea mucha suerte en sus futuros retos", aseguraron los altoaragoneses en la nota de despedida del ariete.
Además, el club oscense también ha comunicado la marcha de Jaime Escario en calidad de cedido al Peñafiel de la segunda división de Portugal hasta el final de la próxima temporada. El mediocentro, de 22 años, renovó el pasado mes de julio y llegó a debutar con el primer equipo la pasada campaña en el derbi contra el Real Zaragoza jugado en La Romareda.
