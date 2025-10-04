El Huesca se abona al descuento una vez más (2-1)

La SD Huesca sumó ayer su cuarta victoria de la temporada con el que ya es el tercer gol de los azulgranas en el tiempo de descuento. Fue un partido igualado, con diferentes tramos dominados por ambos equipos, en el que los de Guilló dieron un golpe sobre la mesa para dejar claras sus aspiraciones en la Liga. Ese golpe, sin embargo, tardó en llegar 94 minutos y vino de la mano del que, por el momento, es el tercer delantero de la plantilla.

El encuentro comenzó con varios ataques del Burgos, aunque sin mucho peligro, y un Huesca que trató de adaptarse lo antes posible a la defensa de cuatro, con la que no había salido de inicio en toda la temporada. No tardó en conseguirlo y empezó a dominar el encuentro hacia el minuto 20 de partido, <unque con varias arremetidas del Burgos que no vieron la portería de Dani Jiménez.

Así avanzó el encuentro hasta que, en el minuto 40, el balón parado volvió a estrecharse la mano con la SD Huesca. Fue en un saque de banda que Pulido intentó peinar dentro del área, y cuyo rebote envió Kortajarena en un alarde de sangre fría a Daniel Luna, cuando llegó el primer gol del encuentro, que hizo a los altoaragoneses irse al descanso con mucha confianza y por delante en el marcador.

En la segunda mitad, los de Ramis salieron a por el partido y dominaron la posesión, acercándose cada vez más a la meta azulgrana, obligando a Guilló a reorganizar a los suyos. Acostumbrados al cambio de sistema, de la defensa de cinco a la de cuatro, en casi todos los partidos de los altoaragoneses, fue hoy al revés, con la sustitución de Dani Ojeda por Álvaro Carrillo en el minuto 62, que introdujo un hombre más en defensa con el que el técnico ilicitano pretendía cerrar el partido.

No obstante, no fue así. Diez minutos después de la primera ventana de cambios del Huesca, un grosero error de cálculo de Pulido, que arroyó a Córdoba dentro del área, provocó un penalti que David González transformó para el empate del Burgos en el minuto 73.

Desde entonces, el Huesca tiró de corazón y piernas y se volcó en ataqué, aunque sin gran peligro. No fue hasta el minuto 94 del descuento, cuando Samuel Ntamack encontró un rechace del remate de Abajas tras un centro lateral, que envió de cabeza al fondo de la red. La SD Huesca duerme este sábado en la quinta posición de la Segunda División.

FICHA TÉCNICA

HUESCA: Jiménez; Abad (Angel Pérez, m.62), Pulido, Piña, Ro; Sielva, Alvárez; Luna (Liberto, m.69), Kortajarena (Ntemack, m.84), Ojeda (Carrillo, m.62); y Enrich (Enol, m.69)

BURGOS: Ander Cantero; Lizancos, S. González, Sierra, Miguel; Morante, Atienza; Mario Cantero (Iñigo Córdoba, m. 65), David González (F. García, m. 74), Appin (Fer Niño, m. 46); y Mario González (Mollejo, m. 74).

GOLES: 0-1 (m. 40), D. Luna; 1-1 (m.73, pen.) , D. González; 2-1 (m.94), S. Ntamack

ÁRBITRO: Alejandro Ojaos, del comité murciano. Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Abad y Sielva; y por parte del Burgos a Sergio González, Sierra, y Miguel.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de El Alcoraz ante 5.904 espectadores.

Vía: El Periódico de Aragón