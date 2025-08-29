Gustavo Albarracín y Portillo, los nuevos fichajes del club azulgrana
El centrocampista argentino llega en calidad de cedido hasta final de campaña y el atacante malagueño ha firmado por una temporada con el conjunto oscense
El Periódico de Aragón
Gustavo Albarracín ya forma parte de la plantilla de la SD Huesca tras el acuerdo alcanzado con el Deportivo Alavés para su cesión hasta final de temporada. Se trata de un centrocampista hispano-argentino con mucha proyección que destaca por su visión de juego, capacidad asociativa y madurez táctica. Formado en Talleres de Córdoba, debutó en la Primera División argentina en 2024 con gol incluido y ha sido internacional con la Selección Argentina Sub-17 y Sub-20, participando en torneos como el Sudamericano y el Mundial juvenil.
Este verano ha dado el salto al fútbol europeo de la mano del Deportivo Alavés y ahora se incorpora a las órdenes de Sergi Guilló en club oscense para dotar de mayor competencia al centro del campo azulgrana. El argentino viene a aportar rotación en la posición de interior junto a Kortajarena y Manu Rico.
Francisco Portillo, también se ha incorporado a las filas de la SD Huesca. El atacante llega libre y firma por una temporada con el conjunto altoaragonés. Se trata de un futbolista que puede actuar como mediapunta e interior. Portillo cuenta con una amplia experiencia en el fútbol profesional donde acumula más de 400 partidos. Comenzó su trayectoria en la élite en el Málaga, llegando a disputar Champions League. Posteriormente, ha formado parte del Real Betis, Getafe, Almería, Leganés y Real Oviedo, donde jugó la temporada pasada. Ahora, llega a la SD Huesca con el objetivo de aportar su calidad y experiencia a la plantilla azulgrana.
