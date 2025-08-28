Francisco Portillo va a fichar por la SD Huesca

Francisco Portillo está en Huesca para cerrar su fichaje por el club altoaragonés en lo que se sería una inesperada incorporación. El malagueño de 35 años, llega libre firmará por los oscenses después de una larga carrera en la que disputado 215 partidos en Primera División (10 goles) y 149 en Segunda (9 goles). Se da la curiosa circunstancia de que todos los equipos de la categoría de plata en los que ha estado han acabado ascendiendo a Primera. El último, el Oviedo la pasada temporada

Por otro lado, daniel Luna fue presentado ayer en las instalaciones de la SD Huesca y el atacante colombiano, procedente del RCD Mallorca, llega al conjunto oscense en calidad de cedido hasta final de temporada. Él mismo admite que “puedo aportarle mucho al grupo tanto ofensiva como defensivamente, me siento muy bien”. No ha dudado en lucirse destacando sus cualidades en el campo: “Tengo último pase, habilidad en el uno contra uno y gol".

"Vengo con todas las ganas del mundo para crecer como futbolista, luchar por un puesto y ser importante. Tengo muchas cosas positivas por brindarle al equipo, igual que ellos a mí, y seguro aprenderé de todos. Ojalá sea una gran campaña”, añadió el mediapunta colombiano.

El extremo ha sido internacional sub-20 con su país, llegó al RCD Mallorca en el año 2023 y la pasada temporada debutó en Primera División con el club bermellón antes de partir como cedido al Cartagena, donde anotó tres goles en 17 partidos en la segunda vuelta. Además del equipo albinegro, Daniel Luna también ha jugado en Segunda División en el CD Mirandés hace dos temporadas. En su etapa en el equipo jabato solo dispuso de 105 minutos repartidos en 9 partidos de Liga y no pudo anotar ni repartir ninguna asistencia.

Ángel Martín González también ha comunicado, sin confirmación, que están pendientes de dos últimos fichajes (uno de ellos sería la cesión del centrocampista argentino del Alavés Gustavo Albarracín) para cerrar el mercado "cuanto antes y lo más tranquilos posible. Yo creo que serán dos fichajes más, pero las cosas hasta que no se firman... Ya nos ha pasado este año con el ejemplo clarísimo de Pedro Alemán. El equipo está dando la cara, llevamos nueve partidos contando la pretemporada y todavía no hemos perdido ni uno. Tenemos equipo para competir a un buen nivel", reseñó el director deportivo del cuadro oscense, que ya, en medio del cierre del mercado, está centrado en el próximo encuentro frente al Eibar, que se disputará el lunes a las 19.30 horas en El Alcoraz.