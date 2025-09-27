La fortaleza del Huesca se cruza con la urgencia del Granada

El Huesca, fuerte en casa y herido tras su mal partido en Riazor recibe este domingo en El Alcoraz a un Granada sin victorias y con la soga del descenso al cuello en un duelo donde se cruzan el impulso de unos y la urgencia desesperada de otros.

El equipo oscense afronta el choque con la determinación de mantener su buena línea como local, donde se ha mostrado fiable en lo que va de temporada, sumando victorias incluso en el último suspiro, y con el deseo de redimirse ante su afición tras el duro correctivo encajado en La Coruña, donde cayó goleado por 4-0. A pesar de su octavo puesto en la clasificación, el Huesca es consciente de que debe mejorar fuera de casa, donde su rendimiento baja notablemente, por lo que los partidos en El Alcoraz se convierten en vitales para no perder el tren de los equipos de cabeza.

Para este compromiso, el técnico Sergi Guilló contará con prácticamente toda la plantilla a excepción de los lesionados de larga duración Jordi Martín y Javi Mier, por lo que podrá alinear su mejor once en busca de tres puntos que afiancen el proyecto. La alineación inicial es una incógnita, como ha venido siendo habitual esta temporada debido a las rotaciones constantes del entrenador y al rendimiento irregular de algunos jugadores, aunque se espera la vuelta del capitán Jorge Pulido al eje de la defensa, tras su sorprendente ausencia en Riazor, y también podría regresar Toni Abad al lateral. En el centro del campo podría reaparecer Portillo desde el inicio para dirigir el juego, mientras que en ataque se perfilan como opciones Liberto Beltrán y el veterano Sergi Enrich, que parte con ventaja para liderar la delantera.

Por su parte, el Granada llega al encuentro como colista de la categoría, con solo dos puntos en seis jornadas y todavía sin conocer la victoria, lo que ha encendido las alarmas en un equipo llamado a luchar por el ascenso. El cuadro dirigido por José Rojo 'Pacheta' viene de empatar en Burgos (1-1), donde por primera vez en la temporada logró ponerse por delante en el marcador, aunque volvió a dejar escapar puntos por falta de solidez competitiva.

Curiosamente, los únicos dos puntos que ha logrado el equipo andaluz esta campaña han sido como visitante —en Málaga y Burgos—, mientras que ha perdido todos sus partidos en casa, lo que añade presión al desplazamiento a tierras oscenses, donde espera romper la dinámica con un triunfo que alivie su situación clasificatoria.

Pacheta mantiene la baja del delantero marroquí Mohamed Bouldini, aún sin el alta médica tras sus problemas físicos, y podría repetir el once que alineó en Burgos, con una zaga de cuatro y tres mediocentros, aunque se espera la vuelta de Sergio Ruiz al centro del campo tras superar una afección gastrointestinal.

-Alineación probable:

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Piña, Pulido, Arribas, Julio Alonso; Portillo, Sielva, Alvarez, Kortajarena; y Enrich o Liberto.

Granada: Luca Zidane; Pau Casadesús, Oscar, Manu Lama, Hormigo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemañ; Álex Sola, Faye y Pascual.

Vía: El Periódico de Aragón