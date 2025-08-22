El entrenador del Huesca confía en el trabajo de su equipo: "Sabemos el camino a seguir"

El entrenador de la SD Huesca, Sergi Guilló, afronta la segunda jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) convencido de que el trabajo que está haciendo es el adecuado para la competición.

"Sabemos el camino a seguir", dijo este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará mañana sábado su equipo en Vitoria ante el Mirandés.

"Sabemos que el camino que llevamos es el correcto y aunque queda mucho por mejorar, porque llevamos poco tiempo juntos, el equipo está con confianza por el último partido que hicimos", manifestó.

Guilló recordó que la SD Huesca creó ocasiones claras de gol que por falta de acierto no se tradujeron en goles, pero tuvieron ocasiones en diferentes registros. "Estamos en fase de crecimiento y tenemos que darle mucho más ritmo al juego", dijo el técnico.

El entrenador del Huesca quiere que su equipo tenga el balón y que presione alto en el área rival, aunque esto suponga correr un riesgo, tal como indicó.

A su juicio, presionar alto da más riesgo, pero en otras ocasiones va mejor. En lo que sí tienen que mejorar es en recuperar otra vez el balón, porque lo pierden pronto, reconoció al recordar el final del anterior partido, en el que hubo "un poco de caos".

Sobre el Mirandés, Guilló comentó que es difícil saber qué va a hacer mañana ante el Huesca. "El último partido les condicionó la expulsión. Es una plantilla muy renovada de la pasada temporada, y esta semana han hecho tres fichajes. Conozco bien a su entrenador y le gusta jugar al fútbol", analizó.

Pero el entrenador del Huesca también reconoció que esta semana se ha centrado en el equipo que dirige. "Podemos hacer pocos análisis de ellos y nosotros tendremos que ajustarnos a ver cómo juegan ellos, aunque tenemos incertidumbre por lo que nos vamos a encontrar; tenemos que saber en qué momento del partido tenemos que hacer las cosas", dijo.

Sobre el mercado de verano fue claro y concluyó: "No tenemos cerrada la plantilla pero sabemos cómo va el mercado".