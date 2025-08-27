Daniel Luna, nuevo jugador de la SD Huesca

Daniel Luna ha sido anunciado este miércoles como nuevo jugador de la SD Huesca. El atacante colombiano, de 22 años, llega en calidad de cedido al conjunto oscense hasta final de temporada procedente del RCD Mallorca, club con el que ha renovado hasta el año 2028. "Se trata de un futbolista ofensivo con mucha versatilidad que juega habitualmente en la posición de extremo derecho aunque también puede actuar en la banda izquierda o como mediapunta", apunta la entidad altoaragonesa.

El futbolista colombiano, que ha sido internacional sub-20 con su país, llegó al RCD Mallorca en el año 2023 procedente del Deportivo Cali y la pasada temporada debutó en Primera División con el club bermellón antes de partir como cedido al Cartagena, donde anotó tres goles en 17 partidos en la segunda vuelta. Además del equipo albinegro, Daniel Luna también ha jugado en Segunda División en el CD Mirandés hace dos temporadas. En su etapa en el equipo jabato solo dispuso de 105 minutos repartidos en 9 partidos de Liga y no pudo anotar ni repartir ninguna asistencia.

Daniel Luna también era pretendido por el Sporting de Gijón y por otros clubs de la categoría, pero se ha acabado decantando por el proyecto de la SD Huesca al entender que iba a contar con más minutos en el conjunto de Sergi Guilló.