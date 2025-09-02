Ángel Martín González: "Ha sido un mercado con demasiados vaivenes"

El Huesca cerró este lunes por la noche el mercado de fichajes veraniego "con demasiados vaivenes", según Ángel Martín, dejando una plantilla muy amplia. Son veintiocho los jugadores que en estos momentos la componen porque no hubo salidas y, por tanto, tampoco se realizó el fichaje de un delantero centro que pudo haber llegado en las horas previas del cierre del mercado.

Para Martín, la plantilla es "excesivamente amplia" y eso ha condicionado el mercado. Al principio, según ha relatado, pensaban que iban a tener dificultades económicas y el equipo optó por fichar a jugadores jóvenes de Primera Federación. Después, con la venta del campo al Gobierno de Aragón por 24,5 millones de euros ese problema desapareció y pudieron fichar a jugadores con más experiencia.

Ha explicado que más tarde surgieron inconvenientes para inscribirlos y cuando se aclaró todo, se hicieron los últimos fichajes. Por otro lado, el club no ha podido dar salida a varios jugadores, aunque la idea era tener menos. Ángel Martín no cree que vayan a tener problemas por disponer de una plantilla tan amplia, "pero habrá que lidiar con ellos y sacar lo mejor de cada uno", ha reconocido.