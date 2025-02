Las trampas de la selección de EEUU para cobrar a sus jugadores: "Es indignante"

En la selección de hockey sobre patines de Estados Unidos tuvieron la certeza de que estaban siendo víctimas de una supuesta estafa de su federación cuando, tres meses después de disputar el segundo mundial de su historia, recibieron numerosas facturas a pagar con alarmantes sobrecostes. La organización, después de una nefasta gestión con su equipo nacional durante los World Roller Games de Italia 2024, reclamó gastos sobredimensionados a sus jugadores que ascendieron a 6.000 euros en muchos casos para poder simplemente participar en el torneo mundial.

Sin embargo, al contrario de lo que sucede en la mayoría de casos, el equipo no se amedrentó ante las presiones de su federación; los jugadores están preparando una ofensiva a nivel judicial para intentar que se haga justicia con su caso hasta el final. "Es indignante, no es nada justo", explican desde el vestuario de la selección a SPORT. Las cartas están sobre la mesa, mientras los jugadores preparan un frente común para desmontar las trampas de la USARS estos últimos meses.

En los Estados Unidos, el hockey sobre patines es un deporte minoritario. Sin la repercusión que sí tiene en los países mediterráneos de Europa, en el estado americano solamente existen 10 equipos a nivel profesional. Como lógica consecuencia, la federación es solamente un grupo de personas que se unieron hace años para intentar gestionar la participación de los jugadores estadounidenses en todo el país. Esa es la teoría; a la práctica, la USARS simplemente organiza un torneo por temporada, el Nationals, donde se deciden qué jugadores entrarán en la selección.

Una prueba de admisión incomprensible

La inscripción de cada equipo en este torneo tiene un coste de 550$, solamente por poder participar. Cuando termina el torneo se hace un entrenamiento, un simple trámite burocrático donde para participar los jugadores deben abonar 30$. Sin prueba, no hay oportunidad de entrar en la selección, aunque no es esta la principal queja de los jugadores ante su federación.

La selección de Estados Unidos de hockey patines, durante el Mundial / World Skate Games 2024

El detonante de todo sucedió durante la disputa del último World Roller Games, el mundial de hockey patines disputado en Italia. La selección estadounidense había conseguido gracias a los PanAmericanos en Colombia 2023 un hito histórico clasificándose entre los ocho primeros combinados del mundo. La oportunidad era inmejorable para la selección, que buscaba el tan ansiado reconocimiento en el mundo del hockey patines y, a su vez, era una ventana para buscar sponsors para que los jugadores no deban subvencionarse los costes de los viajes ellos mismos.

La incompetencia de la federación

En su búsqueda de patrocinadores para el mundial, la federación estadounidense no encontró ningún interesado. "Tampoco es que hicieran un gran intento", comentan desde el vestuario. Solamente se encuentra un sponsor de una bebida energética que los propios jugadores cierran de manera privada sin la ayuda de la USARS.

Los 12 jugadores seleccionados firman entonces un contrato donde asumen que todos los costes irán a su cargo. Sin patrocinadores, no hay dinero para costearse el viaje y la federación reclama un primer depósito inicial con los costes aproximados de toda la estancia sin incluir vuelos ni comidas. El pago de arranque se tasa en 300$ que la federación justifica con los costes por "haber entrado en el Team USA", una especie de multa por entrar que empieza a poner en alerta a los jugadores.

Los problemas solamente hacen que acrecentarse en este punto; los jugadores se ven obligados a pagar un background check, una especie de certificado sobre antecedentes penales que asciende a 120$ en el caso de los jugadores estadounidenses, 5€ en el caso de los españoles. Apenas un mes después, la USARS reclama un nuevo depósito, esta vez de 1000$. Los jugadores, muy a su pesar, aceptan las condiciones de la federación... solamente para encontrarse una pesadilla a su llegada a Italia.

Un sinfín de contratiempos

La situación se vuelve rocambolesca nada más pisar el país transalpino para disputar el mundial. La federación había situado el hotel a 40 minutos del pabellón en coche, lo que implicaba que no podían presenciar ningún partido de los otros equipos por la distancia con su alojamiento. Solamente pudieron ir a la semifinal y a la final, aunque en ninguno de los dos casos pudieron terminar el partido, ya que el conductor del autocar debía marchar antes de tiempo para cumplir con su horario laboral. Todo un despropósito.

Lista de Costes Presentarte a los Nationals → 1200$ (vuelos) + 500$ (hotel) + 80$ (entrada al torneo)

→ 1200$ (vuelos) + 500$ (hotel) + 80$ (entrada al torneo) Probar para entrar en el TEAM USA → 30$

→ 30$ Depósito inicial pre-mundial → 1300$

→ 1300$ Verificación de antecedentes → 120$

→ 120$ Vuelos → 160$

→ 160$ Hotel a 40 minutos en coche de la pista → 1240$

→ 1240$ Autobús para desplazarnos del hotel al pabellón → 660$

→ 660$ Ropa de calle y de partido → 450$

→ 450$ Entrenamientos pre-mundial → 30$

→ 30$ Misceláneos → 55$

→ 55$ Staff → 940$

→ 940$ Comidas → 500$ (desayuno, comida y cena: 50$ x 10 días)

→ 500$ (desayuno, comida y cena: 50$ x 10 días) Suma total de los costes: 6.245$

A nivel deportivo, las cosas no marchan mucho mejor. La USARS había puesto a cargo del equipo dos personas que, según comentan desde el vestuario, demuestran una incompetencia incomprensible para estar entrenando a uno de los ocho mejores equipos del mundo. Los dos miembros del staff no realizaron planes de partido, de post-partido, no discutían las jugadas en los tiempos muertos... la indignación de los jugadores terminó siendo igual que su frustración, ya que no pudieron disfrutar de su experiencia compitiendo dadas las terribles circunstancias que les rodeaban fuera de pista.

Por si fuera poco, la federación llega con una última sorpresa tres meses después de terminar el torneo; cada jugador debía abonar 938,42$ para cubrir los costes del staff, es decir, un total de 11.260$ entre los 12 jugadores que se repartieron entre los dos miembros que estaban a cargo del conjunto estadounidense en un torneo mundial donde los entrenadores cobran de los jugadores. No es el único trato indignante de la USARS, que obligó a pagar 450$ por el uniforme de la competición -que no incluía sticks ni material- que, comparadas con las de equipos del campeonato español, no llegan a 200€ por dos equipaciones.

A pesar de todos los condicionantes, desde el vestuario admiten que será una batalla legal complicada de ganar. Los jugadores firmaron un contrato restrictivo que cierra puertas para poder buscar resquicios que les permitan evitar pagar todos los sobrecostes reclamados. No es una situación idílica, aunque confían en que tarde o temprano se haga justicia y poder recuperar el orgullo no solamente como equipo, sino también como personas.