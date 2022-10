Sexta victoria consecutiva para el Barça

El conjunto de Edu Castro se impuso al Noia, tercer clasificado de la OkLiga Después de esta jornada, la competición se parará para la disputa del Mundial

El Barça sumó su sexta victoria consecutiva en esta OKLiga doblegando a un Noia, tercer clasificado de la tabla, que se desinfló en la segunda mitad. Un nuevo triunfo que mantiene a los de Edu Castro al frente de la tabla en solitario, justo antes del parón para el Mundial de Argentina.

FICHA TÉCNICA OKLiga BAR 8 ________________ 1 NOI ALINEACIONES Barça Sergi Fernández, Nacho Alabart, Matías Pascual, Pau Bargalló, Joao Rodrigues -cinco inicial- Carles Grau, Joan Pascual, Sergi Panadero, Marc Grau, Helder Nunes. Noia Blai Roca, Aleix Esteller, Jordi Bargalló, Eloi Mitjans, Adrià Ballart – cinco inicial- Jan Marimón, Xavi Costa, Kyllian Gil, Antoni Salvadó. Goles 1-0 M. 6 Matias Pascual. 1-1 M. 7 Aleix Esteller. 2-1 M. 7 Joao. 3-1 M. 11 Joao. 4-1 M. 28 Pau Bargalló. 5-1 M. 29 Pau Bargalló. 6-1 M.43 Panadero, de penalti. 7-1 M. 45 Alabart. 6-1 M.46 Joao. Árbitros Josep Antoni Ribo y Erik Rivas. Mostraron tarjeta azul a Aleix Esteller. Incidencias Partido correspondiente a la sexta jornada de la OK Liga disputado en el Palau ante 1.394 espectadores.

El primero llegó desde el stick de Matías Pascual, tras una asistencia de Bargalló al segundo palo. Apenas unos segundos duró la alegría, porque Aleix Esteller, prácticamente en la siguiente jugada, llegó desde detrás de la portería y batió, con un disparo casi sin ángulo, a Sergi Fernández.

La fiesta ofensiva continuó y en apenas un minuto llegó el tercer tanto, esta vez con una bola que entró renqueante tras el lanzamiento de Joao. No bajó el pistón el Barça que siguió buscando la portería de Blai. Joao Rodrigues, de nuevo, aprovechó un pase de Helder Nunes para seguir sumando con un toque sutil, casi acariciando la bola, para batir al meta del Noia. Decimotercer gol en este inicio de liga para el portugués. Una acción que no gustó al técnico visitante, Pere Varias, que solicitó tiempo muerto para pedir a sus jugadores que no tiraran el partido a la basura y siguieran trabajando.

Sirvió la arenga durante unos minutos pero poco a poco el conjunto de Sant Sadurní empezó a bajar prestaciones, con el Barça poniéndolo contra las cuerdas. Y mientras a los visitantes les costaba hacer ocasiones, los de Edu Castro ponían a prueba una y otra vez a un Blai Roca obligado a lucirse para mantener ese marcador hasta el descanso.

Salió igual de enchufado el Barça tras el paso por vestuarios, mientras el Noia bajó su intensidad. Eso propició una nueva embestida en ataque de los azulgrana, con dos tantos de Pau Bargalló, el primero de ellos de falta directa.

Tras ese tirón inicial, el Barça se hizo dueño y señor del partido, y aunque el gol se resistía el partido estaba bajo control. Aún así, tuvo su ocasión el conjunto de Edu Castro, que puso el sexto en el marcador con un penalti que transformó Panadero. A renglón seguido llegó la décima falta del Noia, pero esta vez Alabart no pudo transformar ese lanzamiento directo que atajó Blai Roca.

El Noia seguía desaparecido en combate y esa debilidad la aprovecharon los locales. Transición y con un pase atrás de Alabart hacia Marc Grau llegó el séptimo. Y ese no iba a ser el último. Joao quería su triplete y cazando un rebote batió a Blai.

Un tanto que pondría punto y final al partido, con una nueva goleada para marcharse a los compromisos de selecciones.