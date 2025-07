Así será el sorteo de la próxima temporada OK Liga

La OK Liga echará a andar en apenas unas semanas con el nuevo Barça de Ricardo Ares defendiendo el título de campeón. Los azulgranas, que sellaron el pasado curso una fase regular brillante, conocerá el próximo 22 de julio su camino en el campeonato nacional de liga.

En la presente edición, el sorteo se celebrará en el Auditorio de Prensa Ibérica, situado en l'Hospitalet de Llobregat, a partir de las 17.00 horas. Será el 22 de julio, apenas unos días antes de que arranque la pretemporada del Barça.

FICHA DEL SORTEO - Acto: sorteo de los calendarios de las ligas nacionales de hockey sobre patines. - Día y hora: Martes 22 de julio a las 17:00 horas. - Lugar: Auditorio de Prensa Iberica (Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, 163, 08908, Hospitalet de Llobregat)

Durante el acto se realizará el sorteo el de los calendarios de la OK Liga Bronce, de la OK Liga Plata Masculina y Femenina, de la OK Liga y la OK Liga Iberdrola y finalizará con los sorteos de los cruces de las Supercopas de España y las futuras eliminatorias de ascenso a la OK Liga y OK Plata Masculina.

El formato será de sorteo puro, con un calendario simétrico, como el de las anteriores temporadas.

El Barça conquistó el pasado mes de junio su título número 35 en la OKLiga tras superar en el play-off a PAS Alcoi en cuartos, al Parlem Calafell en semifinales y al Liceo en la final.