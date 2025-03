Ovechkin, el ruso que centra la atención del deporte estadounidense

La historia de Alex Ovechkin, el pequeño de tres hermanos, empieza el 17 de septiembre de 1985 en Moscú en una familia de deportistas, ya que su padre Mijail fue futbolista y su madre Tatyana es una histórica baloncestista soviética con sendos oros olímpicos en Montreal'76 y en Moscú'80 más un título mundial en 1975.

Avanzando casi dos décadas en el tiempo, la historia de 'Ovi' en la National Hockey League (NHL) empieza en el verano de 2005, cuando después de cuatro temporadas en el Dinamo Moscú es drafteado y firma un contrato por dos temporadas con uno de los 'patitos' feos de la competición, los Washington Capitals.

El ruso se dio a conocer a nivel internacional un año después con un golazo contra Estados Unidos en los Juegos de Turín que sirvió a su selección para imponerse por 4-5, aunque después cayó en semifinales frente a Finlandia y en la lucha por el bronce contra la República Checa.

Ya han pasado más de 19 años desde el debut de Ovechkin en la NHL y aún sigue en los 'Caps', a los que llevó a la histórica conquista de la Stanley Cup en 2018. A seis meses de cumplir 40 años, el moscovita sigue rompiendo récords y tiene cada vez más cerca la histórica marca de 894 goles en la liga regular del mítico canadiense Wayne Gretzky.

Sin olvidar que el ruso ha tenido que sufrir las consecuencias del lock out de la temporada 2012-13 que redujo de 82 a 48 los partidos por equipo o la del Covid (2019-2020) en la que los Capitals dejaron de jugar 13 encuentros, lo cierto es que ya suma 886 y con 17 partidos por delante esta carrera centra la atención del deporte estadounidense.

Una vez solventado el misterio con LeBron James (Los Angeles Lakers) al superar la pasada semana la histórica marca de los 50.000 puntos en la NBA, ahora es Ovechkin el gran protagonista. De hecho, en Washington cada vez que hay un power play (superioridad numérica), el Capital One Arena grita sin cesar: "¡Ovi, Ovi, Ovi!". Su especialidad son los goles en el cinco para cuatro o a portería vacía cuando los rivales sacan al portero para igualar el marcador.

Ovechkin, en el vestuario de los 'Caps' / WASHINGTON CAPITALS

Y eso que el pasado 21 de noviembre se fracturó el peroné por una acción innecesaria de Jack McBain (Utah), pero regresó al hielo en tiempo récord y regresó el 28 de diciembre tras perderse 16 partidos. Pese a ello, es el quinto máximo realizador liguero con 33 goles y el mejor de su equipo, unos Capitals que están causando sensación y lideran la NHL con 94 puntos en 67 partidos, los mismos que Winnipeg Jets en 68.

"Yo no me obsesiono con el récord, pero es verdad que a medida que se acerca me cuesta a veces estar centrado. Yo sigo haciendo las cosas igual y lo más importante es el equipo", ha comentado recientemente en más de una ocasión. De hecho, la madrugada del miércoles en España tuvo a puerta vacía su gol número 887 en Anaheim (4-7), pero prefirió pasar la pastilla a Dylan Strome para que lograse el primer hat-trick de su carrera. Es decir, que demuestra con hechos que no está obsesionado.

Si no consigue el récord esta temporada, aún tendría los 82 partidos de la siguiente al expirar su contrato en junio de 2026 tras su última renovación. "Creo que no, a día de hoy no me veo siguiendo más tiempo aquí", comentó sobre la opción de volver a prolongar su vinculación con los 'Caps'. En su cabeza está regresar a Moscú para retirarse en el Dinamo.

Lo más curioso del caso es que 'Ovi' es un firme defensor del presidente ruso Vladimir Putin e incluso promovió la creación del 'Putin Team' entre deportistas de elite entre los que se encontraba la extenista Elena Dementieva. Y en un momento en el que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no pasan por su mejor momento, la afición estadounidense está dando una lección al aplaudir al deportista.

La próxima madrugada los capitalino visitan a Los Angeles Kings y al día siguiente lo harán en la pista del peor equipo de la NHL, San José Sharks. Será una gran ocasión para que el ruso se acerque más al récord. Después, tres partidos en casa ante Detroit, Philadephia y un rival difícil, Florida Panthers.