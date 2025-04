Alex Ovechkin ya es historia viva del hockey hielo y del deporte mundial al igualar el récord de goles en la fase regular del mejor jugador de todos los tiempos, un Wayne Gretzky que anotó un total de 894 goles en 1.487 partidos con las camisetas Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues y New York Rangers, con los que logró este hito el 29 de marzo de 1999.

Parecía un récord de otro planeta después de que el canadiense superase los 801 goles de su compatriota Gordie 'Mr. Hockey' Howe, pero el moscovita lo igualó la pasada madrugada con un 'doblete' ante los Chicago Blackhawks (5-3) con los Washington Capitals, la única camiseta de la NHL que ha vestido desde su fichaje en el verano de 2005 procedente del Dinamo Moscú.

Por cierto, el ruso es un ferviente admirador de Vladimir Putin e incluso creó el 'Putin Team' para recabar el respaldo de deportistas como la extenista Elena Dementieva, el mito del hockey Yevgeni Malkin (Pittsburg Penguins), la expertiguista Yelena Isinbayeva, el ajedrecista Serguey Karyakin, el tricampeón olímpico de lucha Aleksandr Karelin o elexpatinador Yengeni Plushenko.

'Ovi' se fue hasta los 894 en 1.486 partidos de fase regular, exactamente uno menos de los que necesitó Greztky en una igualdad prácticamente absoluta. El ruso abrió el marcador a los cuatro minutos con un disparo seco a pase de Dylan Strome y provocó el delirio del Verizon Center de Washington cuando firmó el 4-3 a 13:47 del final en cinco para cuatro. ¡Lo había conseguido!

Sus hijos Ilia y Sergey (en honor de su hermano fallecido) y su mujer Anastasia Shubkaya (ahora Ovechkina) vibraban en medio de un atronador 'Ovi, Ovi'. El propio Gretzky estaba emocionado . "Cuando batí el récord de Howe fue muy intenso y ahora lo estoy viviendo igual. Ovechkin es un grandísimo jugador y hoy podría incluso superarme", decía el canadiense en directo.

Le pudo la ansiedad a la estrella de los Capitals, quien había reiterado que no quería que su gol 895 llegase a puerta vacía, una de sus especialidades cuando los rivales atacan con seis jugadores. Tuvo tres ocasiones en los últimos dos minutos, pero en la primera no remató solo ante Spencer Knight y en las dos siguientes no pudo con el exmeta de los Florida Panthers.

Ovechkin y Gretzky, 894 goles cada uno / WASHINGTON CAPITALS

Atrás quedan los dos momentos difíciles durante su carrera en Estados Unidos tras vivir de niño la citada muerte de su hermano mayor por un coágulo tras un accidente de coche. La primera, el lock out de la temporada 2011-12 que redujo los partidos de 82 a 48 (marcó 19 goles y repartió 21 asistencias en su fugaz regreso al Dinamo) y el Covid, que le restó 13 encuentros en la 2019-20.

De todas formas, el hecho clave para este gran logro llegó cuando logró recuperarse en tiempo récord de la fractura de tibia que sufrió por la durísima entrada de Jack McBain en un partido contra Utah el 1 de noviembre. Tan solo 16 partidos después, regresó e inició una carrera sin fin hasta los 894 goles.

Lo más increíble es que a cuatro meses de los 40, es el tercer máximo realizador liguero con 41 tantos, a uno del canadiense William Nylander (Toronto Maple Leafs) y a 11 del sensacional 'killer' alemán Leon Draisatl (Edmonton Oliers). Además, su segundo gol (el 4-3) se considera ganador y de esta forma superó con 136 a otro emblema como el checo Jaromir Jagr.

¿Y ahora... qué?

En una inesperada temporada a las órdenes de Spencer Carbery, los Capitals pelean por el Trofeo Presidente al ganador de la liga regular de la NHL con 107 a falta de seis partidos, a uno de Winnipeg Jets y con tres más que Dallas Stars (un partido menos, 75). Por tanto, 'Ovi' tiene seis partidos por delante para anotar su gol número 895 que lo encumbre definitivamente al Olimpo.

El primero será este domingo (18.30 h en España) en la pista de los New York Islanders, quienes están cinco puntos del play-off de Conferencia). Después recibirán a Carolina Hurricanes (segundos de la Conferencia Metropolitana), jugarán fuera y en casa ante Columbus Blue Jackets y visitarán a los Islanders y a los Penguins de Malkin y de su histórico rival, el canadiense Sídney Crosby.

Ovechkin tiene una temporada más de contrato con los Capitals, pero podría haber novedades si supera el récord de Grezky. El mejor goleador ruso de la historia no ha ocultado su deseo de regresar a Moscú y retirarse en el antiguo equipo de la policía, el Dinamo. La lógica indica que lo cumplirá, aunque antes quiere luchar por su segunda Stanley Cup. ¡'El 8 Más Grande' ya es un mito!