El Noia, único superviviente de la OK Liga en Champions

El Noia Freixenet certificó su buen momento en esta WSE Champions 2024/2025 consiguiendo su pase a la Final Four de la competición continental. El conjunto catalán se impuso en su eliminatoria contra el Trissino italiano gracias al 1-2 de la ida y el 4-4 del partido de vuelta celebrado este jueves en l'Ateneu.

La otra cara de la moneda la protagonizaron Reus y Liceo, los otros dos representates de la OK Liga, que no pudieron superar sus eliminatorias de cuartos. El combinado catalán, que partía en desventaja después de caer en casa en la ida (1-2), cayó goleado a domicilio (5-2) contra el potente Benfica portugués de Pau Bargalló y Edu Castro. Los gallegos, por su parte, rozaron la clasificación. Tras el ilusionante 3-4 de la ida en Portugal, la vuelta en la pista gallega se saldó en la tanda de penaltis, donde el Barcelos acabó imponiéndose.

El Noia, segundo clasificado del grupo A en la fase regular, empezó con mal pie con un tanto inicial de Giulio Cocco al minuto de juego. Pero el Noia Freixenet tiró de carácter y fuerza competitiva para voltear el partido con un doblete de Xavier Aragonés (1-1, min.12 y 2-1, min.35), que desató la locura entre los presentes.

A partir de ahí, el intercambio de goles terminó con los catalanes con dos tantos de ventaja (4-2) a falta de dos minutos, lo que dejaba prácticamente sentenciado el pase. Aunque los italianos no se rindieron y empataron en apenas 30 segundos (4-4, min.48), el pitido final certificó el pase del Noia Freixenet entre los cuatro mejores equipos de Europa.

Doble 'KO'

Final cruel el que tuvo el Deportivo Liceo que, tras caer por 4-6 en Riazor, logró lo más difícil al empatar la eliminatoria en el tiempo reglamentario (2-4), pero que cayó en la definitiva tanda de penaltis.

Ahí, apareció la figura del meta Constantino Acevedo, que atajó varias penas máximas, incluida la última de Franco Ferruccio para llevar a la Final a Cuatro al Barcelos por segundo año consecutivo y dejar en la estocada a un equipo coruñés que cayó de pie (3-4).

Distinto final tuvo el Reus Deportiu Virginias, que cayó por un contundente 5-2 en tierras lusas y pone fin a su andadura europea en cuartos de final.

Los rojinegros que debían remontar un gol de desventaja tras el 1-2 de la ida, fueron capaces de lograr el 1-1 con un gol de Martí Casas (1-1, min.17), pero el Benfica, con un parcial de 4-0 en apenas ocho minutos entre el final de la primera mitad y el inicio de la segunda sentenció el pase que maquilló Maximiliano Oruste para el definitivo 5-2 que elimina a los reusenses.

Finalmente, en el último partido de cuartos de final, el Porto Fidelidade volvió a ganar al Oliveirense Simoldes con un solitario gol de Helder Nunes a un minuto del final (0-1), y accede a la Final a Cuatro por tercera edición consecutiva desde el cambio de formato.