Laura Puigdueta: "Sentimos la responsabilidad de ganar"

La jugadora del Generali Palau Laura Puigdueta (Caldes de Montbui, 1995) aseguró en una entrevista con EFE que la selección española de hockey sobre patines siente "la responsabilidad de ganar" el Campeonato de Europa que se disputará en Olot (Girona) del 4 al 9 de diciembre.

"Sentirse favoritas no le gusta a nadie, pero sí nos sentimos con la responsabilidad de ganar. España últimamente se ha llevado todos los títulos y por esta razón la responsabilidad existe", afirmó la jugadora.

Puigdueta explicó que "la preparación ha sido buena", aunque "corta en comparación a otras", y manifestó que el vestuario se siente con "confianza y muchas ganas de revalidar el título" continental por séptima ocasión consecutiva, lo que supondría el octavo entorchado español en la 16ª edición del torneo.

La jugadora catalana lamentó la baja de última hora de María Sanjurjo por lesión: "Sabe muy mal porque María es una muy buena jugadora y se lo había trabajado mucho para estar aquí. Esperemos que siga con nosotros, aunque de una manera diferente, y que esto nos haya hecho más fuertes como equipo".

Por otra parte, Puigdueta señaló a Portugal como el "principal competidor" de España, si bien matizó que "nunca se puede dar por hecho que se podrá ganar a cualquier otra selección" y también subrayó que tendrán que "ganar a todos" los rivales si quieren proclamarse campeonas.

"Nos hace mucha ilusión y nos motiva jugar en Olot, porque estaremos cerca de los nuestros, pero a la vez es una presión añadida que si se sabe gestionar puede ser un punto a favor", respondió sobre el hecho de ejercer de anfitrionas.

Puigdueta, de 28 años, explicó que no puede "vivir del hockey patines", práctica que compagina con su trabajo de optometrista: "Para mi (el hockey) es un hobby, porque no me da de comer. He tenido la suerte de que mis jefes siempre me han ayudado a compaginarlo y eso lo ha facilitado, pero hay días en los que se hace más pesado y el rendimiento cambia".

"Llevamos tres semanas de entrenamientos y solo he podido trabajar por las mañanas. Las horas que no he podido trabajar por las tardes, o ya las he hecho o las recuperaré más adelante. Y me lo he podido montar de manera que esta semana de competición en Olot es una de mis semanas de vacaciones", detalló.