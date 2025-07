Ignacio Alabart da un paso al lado en la selección: "He tomado la decisión de parar y centrarme en recuperarme lo mejor posible"

Ayer se conoció la preselección de la absoluta masculina de hockey patines para el Europeo de este verano. Entre los 14 jugadores convocados por Pere Varias, llamó la atención la ausencia de un nombre muy importante: Ignacio Alabart. El jugador del Barça ha decidido parar este verano y centrarse en recuperarse lo mejor posible "tras una temporada muy complicada a nivel personal", según ha explicado el propio protagonista en su cuenta de 'X'.

Pese al final feliz de temporada con la consecución de la OK Liga, la temporada de Alabart no ha sido fácil. Cuando el aspecto personal es delicado, lo deportivo pasa a un segundo plano. Y es lo que le ha pasado al hockista gallego. El jugador formado en La Masia lo ha explicado en un mensaje que ha querido compartir para que los aficionados conocieran el motivo de su ausencia en la prelista. "Muy a mi pesar, y tras una temporada muy complicada a nivel personal, he tomado la decisión de parar y centrarme en recuperarme lo mejor posible", ha manifestado. Esto ha tenido como consecuencia verse obligado a no disputar el Europeo; una decisión dolorosa pero necesaria para el jugador de 29 años.

Pese a ello, el hockista también ha aprovechado para reafirmar su compromiso con la selección nacional: "La selección siempre ha sido, y siempre será, motivo de orgullo, responsabilidad e ilusión para mí". Asimismo, ha deseado "toda la suerte del mundo" a sus compañeros. Como no podía ser de otra forma, Alabart ha recibido el respaldo de la Real Federación Española de Patinaje y de la afición.

La convocatoria de España para el Europeo

La competición se disputará del 1 al 6 de septiembre en Paredes (Portugal) y estos son los 14 hombres seleccionados por Pere Varias.