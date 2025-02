Enfado monumental del capitán del Liceo con un comentarista de TV3

El Barça sumó su decimoséptima victoria en 17 partidos disputados en la OK Liga superando a un Liceo (3-1) que llegaba en plena forma y con el pasaporte a los cuartos de final de la Champions bajo el brazo tras su victoria en la pasada jornada contra el Dinan Quevért francés.

Después de una primera mitad sin goles, Pablo Álvarez abrió la cuenta azulgrana y tras el empate de los gallegos, firmó un doblete para encarrilar la victoria. Ferran Font puso la guinda con el tercero que colocaba a este Barça en los libros de historia del club, igualando el mejor inicio conseguido por un equipo de la sección, 17 de 17, como en la 2004/2005 y la 2021/2022.

La anécdota curiosa llegó tras el encuentro, en el turno de entrevistas para la televisión. El comentarista de 'Esport3', canal deportivo de la televisión autonómica de Catalunya, Joan Ferran, habló con uno de los grandes protagonistas del partido, Pablo Álvarez, y justo después fue turno para Dava Torres, capitán del Liceo. Entonces, el jugador recriminó a Ferran que le hubiera pasado al segundo puesto, pese haber llegado antes que Pablo al set de entrevistas. "Si llego aquí de primero, me atiendes antes que a Pablo Álvarez. No soy menos que él. Estaba aquí y me dijiste que viniera. Pero apareció Pablo Álvarez y me mandaste esperar para entrevistarlo a él primero. Eso no se hace. Solo quiero que me trates como a todo el mundo", decía el veterano jugador gallego.

Sin dejar explicarse al comentarista, Dava insiste: "Esport3 es la cadena de la OK Liga, la de todos, ¿no? No solo la de los catalanes. Pues exijo respeto". Entre tanto, Ferran intenta explicar que, por norma general, se habla primero con el jugador del equipo que ha ganado, en este caso el Barça, pero esa explicación no convence al del Liceo.

Sin saber bien cómo continuar, el periodista le pregunta a Dava si quiere hacer la entrevista o no, a lo que este contesta: "Claro que quiero, lo que pasa es que quiere que me trates exactamente igual que a los demás".

La conversación, continúa, sin que el liceista de su brazo a torcer. "Tratamos a todo el mundo igual", insiste el periodista. "No es verdad y lo acabas de demostrar", responde Dava que, antes de dar por zanjado el tema recuerda: "Esport3 es la de la OKLiga, ¿verdad? no la de los catalanes...".