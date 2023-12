El Barça mide su buen momento ante el Caldes

Después del doble enfrentamiento ante el Liceo tanto en liga como en Champions, ambos saldados con victoria, el Barça pone en marcha su intenso mes de diciembre con una visita a la siempre complicada pista del Recam Làser Caldes. Será el primero de los cuatro partidos que los azulgranas afrontarán en los próximos 12 días.

Los de Edu Castro llegan a la cita con las buenas sensaciones que dejó su debut europeo y afianzado en la primera posición de la tabla, invicto con 25 puntos. Por su parte, los de Edu Candami se encuentran instalados en la zona media de la tabla, con 10 unidades en su casillero y un balance de tres partidos ganados, uno empatado y cinco derrotas.

El técnico azulgrana tiene claro que no será un partido fácil y recordó que “es una de las dos pistas donde la pasada temporada no conseguimos ganar, también es verdad que no perdimos. Es un reto gigante”. Castro expresó además "la admiración por el modelo de club que son, por cómo juegan a hockey, por el entrenador que tienen". La premisa está clara para el preparador: “aunque jugamos en su pista, debemos llevar el partido a nuestro terreno. Debemos vigilar sus contragolpes, debemos tener posesiones con mucho sentido y competir al máximo”.

En la misma línea que su entrenador se expresó Sergi Llorca, con pasado calderino, quien apuntó que Torre Roja es una de "las pistas más difíciles de la OKLiga", aunque advirtió que "llegamos con confianza y eso es un buen motivo para sumar".

Edu Castro cuenta con toda la plantilla disponible excepción de los lesionados Matias Pascual y Sergi Panadero. Los jóvenes Eloi Cervera y Miki Escala completan la convocatoria.