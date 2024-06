El Barça despide la temporada por todo lo alto

El Barça sigue de celebración tras coronarse campeón de la OK Liga con su victoria ante el Noia por 1-5, el 34o título de la máxima división en una sección azulgrana que vivirá una etapa de cambios a partir de la próxima temporada.

Edu Castro, entrenador del equipo, no seguirá en el banquillo culé tras siete temporadas al frente del primer equipo. Aterrizó hace 11 temporadas y desde la campaña 2017/1018 tomó las riendas. En ese periodo ha conquistado 23 títulos. Entre ellos destaca la Champions conseguida en 2018, las 5 ligas o las dos Copas Intercontinentales, la última conquistada este mismo curso en San Juan (Argentina).

A la baja de Castro se le sumará el capitán Sergio Panadero, y también sus dos principales figuras, Rodrigues y Pau Bargalló, ausente en los dos últimos encuentros por lesión.

DESPEDIDA DE LA TEMPORADA

Tras la 'resaca' emocional del título liguero, todos los jugadores del primer equipo junto a los directivos de la sección despidieron la temporada con una comida de grupo. Así lo publicó el club en sus redes sociales, con brindis de celebración incluido.

Recordemos que el Barça ha cerrado un excelente curso con un ‘póker’ de títulos (OK Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Copa Intercontinental). Todo ello tras verse obligado a jugar fuera el segundo partido de 'semis' ante el Reus por no disponer del Palau y pese a la pérdida de nivel en calidad y en cantidad, tal y como denunció el domingo tras la consecución del título un Edu Castro cuyo trabajo ha sido ejemplar.

"Se ha ido debilitando el equipo, esto es evidentísimo. Cada vez tenemos menos rotación, hemos jugado con solo seis jugadores el cuarto partido en Sant Sadurní y esto también es el Barça actual, el de los talentos que se van a Portugal. Ahora no podemos hablar del Barça de otras épocas. Espero que reflexionen y que se piense en lo que se necesita", se quejó Castro tras alzar el título liguero.