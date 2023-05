Sube el telón del sueño del Barça

El Barça viajó el miércoles a Vaina do Castelo con la ilusión de volver a levantar un título europeo. Una Champions que se resiste desde 2018 y que son varios los jugadores que todavía no han levantado con la camiseta azulgrana.

Los azulgranas tiene el primer round esta noche (22.00 horas) ante un Barcelos que juega al lado de casa y que contará con la grada a su favor. Sin embargo, el técnico azulgrana, Edu Castro, aseguró en Barcelona que aceptan el reto con ilusión y que no hay nada que le preocupe especialmente: “El equipo ha demostrado este año que lo hace muy bien cuando tiene que remontar. Intentaremos que sean ellos los que tengan que hacerlo, pero sino estamos preparados. Preocupación es una palabra que no está en nuestro diccionario. Sentimos responsabilidad, ganas de hacerlo bien y convicción”.

El mister tiene muy claro que el rival a batir son ellos: “Somos el Barça y tenemos un equipo hipercompetitivo para cualquier competición que afrontemos”.

Un Barça competitivo

“Vamos con toda la ilusión del mundo a ofrecer nuestro juego y estamos seguros de nuestro estilo y del talento de la plantilla. Hay posibilidades de pasar el primer partido, jugar el sábado y luchar el domingo por el titulo. Es complicado, pero que nadie dude de que seremos competitivos desde el primer minuto”, aseveró.

Vaina de Costelo será una caldera ya que se vive el hockey como en pocos sitios. Además en la competición hay seis equipos portugueses (Barcelos, Benfica, Sporting, Oporto, Oliveirense y Valongo)por solamente uno español, el Barça, y otro italiano (Trissino): “Ya hemos jugado en estos ambiente y hemos cumplido. Vamos perfectamente preparados para jugar en una pista que será complicada, pero esto motiva más”, confiesa Castro.

Un rival complicado para empezar

En cuanto al rival lo definió como un equipo que “contraataca bien, al que es difícil desordenar su defensa por acumulación. Busca que juegues con impaciencia para correr. Entran a los partidos con la intención de ponerse por delante y hacer un hockey táctico, pero intentaremos imponer nuestro estilo desde el primer minuto”, dijo.