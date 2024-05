El show de Rodrigues encarrila las semifinales para el Barça

Un Barça imparable de la mano de un Joao Rodrigues en modo estelar ha sido suficiente para pasar por encima del Reus Deportiu en el primer partido de las semifinales de los playoffs de la OK Liga (6-3). El equipo azulgrana saca ventaja en el Palau Blaugrana en una serie que empieza de la mejor manera posible para los de Edu Castro.

No pudo arrancar mejor el partido para los azulgrana, que empezó mandando desde bien temprano gracias al show particular de Rodrigues (1-0). El portugués empezaba a advertir que la noche en el Palau iba a ser suya, aunque el Reus respondió rápido con un tanto de penalti de Sergi Aragonès (1-1).

Fue un espejismo; el equipo azulgrana tomó el pulso del partido para volver a la normalidad. Respondió Barroso a los escasos segundos del empate (2-1), mientras que Rodrigues se encargó de mandar al equipo con ventaja antes del descanso (3-1).

En apenas dos minutos después de la reanudación, los de Edu Castro pusieron tierra de por medio. Barroso primero, luego Rodrigues por partida doble -completaba su póker particular- ponía el partido de cara (6-1). Remontó el Reus con dos tantos en los últimos instantes, aunque no fueron suficientes para hacer dudar a un Barça que coge ventaja en la eliminatoria (6-3).