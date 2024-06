Segunda oportunidad del Barça para proclamarse campeón ante un Noia obligado a ganar

El Barça buscará este domingo la victoria que le falta para proclamarse campeón de la Parlem OK Liga en la pista del Noia Freixenet (12:00 horas), obligado a ganar para forzar el eventual quinto encuentro de la serie, que se disputaría el martes en el Palau Blaugrana (20:30 horas).

El cuadro de Sant Sadurní d'Anoia llegará moralmente reforzado a la cita tras haber esquivado este viernes la eliminación con la victoria en el tercer duelo de la final (4-1) gracias a los goles de Ivan Fuster, Aleix Esteller, Martí Gabarró y Xavi Costa.

A diferencia de los dos primeros partidos, disputados en el Palau Blaugrana (4-0 y 3-1), el conjunto entrenado por Pere Varias se adelantó pronto en el marcador y, a pesar de encajar poco después el empate de Joao Rodrigues, no perdió en ningún momento la concentración.

EL BARÇA, SIN RELAJACIÓN

Sólido en defensa, el Noia Freixenet generó mucho peligro en transición y también en disparos lejanos, mientras que el Barça fue a remolque tanto en el marcador como en el juego, lastrado por la baja de Pau Bargalló, que se perderá lo que resta de temporada tras sufrir un neumotórax traumático en el segundo encuentro.

El Noia consiguió vencer al Barça en el Ateneu Agrícola / Javi Ferrándiz

Si pretende proclamarse campeón este domingo, el conjunto entrenado por Edu Castro deberá igualar la intensidad de su oponente y afinar la puntería, después de haber disparado cuatro veces al palo en el tercer episodio de la eliminatoria.

El papel en las áreas del portero Carles Grau, que el viernes volvió a lucirse con dos paradas en un penalti y un tiro de falta directa, y de Joao Rodrigues, máximo goleador azulgrana en las eliminatorias por el título con doce tantos en nueve partidos, será determinante para los intereses barcelonistas.

El Barça aspira a conquistar la Parlem OK Liga por 34ª vez en su historia, la décima en las últimas once ediciones, mientras que el Noia Freixenet, que no pisaba la final desde 2003, sueña con ganar la competición por segunda vez tras lograrlo en 1988.