El 'recortado' Barça, cuatro títulos y seis años de sequía

Contra todo y contra todos, el Barça ha cerrado un excelente curso con un ‘póker’ de títulos (OK Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Copa Intercontinental). Todo ello tras verse obligado a jugar fuera el segundo partido de 'semis' ante el Reus por no disponer del Palau y pese a la pérdida de nivel en calidad y en cantidad, tal y como denunció el domingo tras la consecución del título un Edu Castro cuyo trabajo ha sido ejemplar.

Ayudante de Ricard Muñoz, su marcha permitió al vigués asumir el cargo de primer entrenador en 2017 tras llegar al club en 2005 para trabajar en la cantera. En estas siete temporadas cumplió 19 años en el club con seis OK Ligas, cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas, una Copa Continental, dos Copas Intercontinentales, cuatro Lligas Catalanas y una sola Liga Europea en su primera campaña en el banquillo (2017-18).

Esos seis años seguidos sin reinar en Europa son el fiel reflejo de lo que ha sucedido en el ‘patito feo de las secciones’, esa que se entrena cada día a la hora de comer y que ha sufrido más que ninguna otra la política de ‘recortes’ a la que tan solo sobrevive el balonmano con Carlos Ortega al frente.

"Se ha ido debilitando el equipo, esto es evidentísimo. Cada vez tenemos menos rotación, hemos jugado con solo seis jugadores el cuarto partido en Sant Sadurní y esto también es el Barça actual, el de los talentos que se van a Portugal. Ahora no podemos hablar del Barça de otras épocas. Espero que reflexionen y que se piense en lo que se necesita", se quejó Castro tras alzar el título liguero.

La pregunta del millón es tan clara como dura de responder para el barcelonismo. ¿No volverá el Barça a ganar la Liga Europea a corto plazo, ahora llamada WSE Champions League? Las perspectivas no son halagüeñas, ya que este verano se van al Benfica el propio Castro y dos de las grandes estrellas del equipo, Pau Bargalló y Joao Rodrigues.

Sí, regresarán muy posiblemente 'Pablito' Álvarez (Benfica) y Sergi Aragonès (Reus Deportiu) más el fichaje del campeón europeo Ferran Font (Sporting de Portugal). David Cáceres sustituirá a Castro en el banquillo, pero... ¿bastará con esto para volver a reinar en Europa? No lo parece, con Portugal poniendo cada vez más recursos económicos y amasando Copas de Europa cuyas Finales a Cuatro y a Ocho organiza sin solución de continuidad.