Presas frena al Barça con un ‘hat-trick’

El equipo de Edu Castro notó la ausencia de Pau Bargalló, baja por una lesión muscular en la pierna derecha El cuadro azulgrana llegó mandar por 1-4 en el marcador, pero no pudo cerrar el encuentro y empató (5-5)

El Làser Caldes no se dejó amedrentar por el Barça, que llegó a mandar de tres goles en el marcador, y logró un valioso empate (5-5). Roger Presas, autor de un ‘hat-trick’, se erigió en el héroe del conjunto local.

Y eso que el Barça arrancó inspirado. Alabart abrió la lata a los seis segundos y, tras el empate inmediato de Álvaro Borja, el cuadro azulgrana amplió distancias con goles de Joao Rodrigues, Llorca y Alabart. La irrupción goleadora de Presas cambió el partido.

El equipo de Edu Castro tuvo que hacer frente a la sensible ausencia de Pau Bargalló. El dorsal ‘8’ azulgrana no pudo disputar el encuentro de ayer debido a una lesión muscular en la pierna derecha. “Su evolución marcará la disponibilidad para los próximos partidos”, anunció el club.

Ficha técnica

Làser Caldes: Pons, Presas, Gurri, Cristian Rodríguez, Álvaro Borja -equipo inicial-, Gisbert, Acsensi, Cardona, Blanque y Marc González.

Barça: Sergi Fernández, Alabart, Llorca, Helder Nunes, Joao Rodrigues -equipo inicial-, Carles Grau, Pascual, Panadero, Manel Hernández, Marc Grau.

Goles: 0-1 M. 1 Alabart. 1-1 M. 1 Álvaro Borja. -1-2 M. 5 Joao Rodrigues. 1-3 M. 6 Llorca. 1-4 M. 24 Alabart. 2-4 M. 24 Presas. 3-4 M. 34 Bl anque. 3-5 M. 42 Panadero. 4-5 M. 44 Presas. 5-5 M. 46 Presas.

Árbitros: Godia Canaleta y Ribo Navarro.