Panadero deja el primer equipo pero seguirá vinculado al Barça

Sergi Panadero no continuará en las filas del Barça. El club hizo oficial la salida del veterano jugador poniendo así punto y final a una larga etapa de 21 temporadas como azulgrana, en las que se ha convertido en todo un icono del club.

La baja de Panadero se une a las ya confirmadas de dos de las piezas clave en la plantilla: Joao Rodrigues y Pau Bargalló, que militarán a partir del próximo curso en la potente liga portuguesa, concretamente en el Benfica. Tampoco continuará en el equipo el técnico, Edu Castro, poniendo fin así a 11 temporadas en el club, siete de ellas al frente del primer equipo. Tres bajas que suponen un auténtico cambio de ciclo para la laureada sección.

"Culés, me voy contento y satisfecho, me siento afortunado de formar parte de la historia de este club. Siempre he intentado ser un jugador de equipo, entregado...lo he dado todo por ese escudo y así espero que se me recuerde. Sin esfuerzo y sacrificio no habría llegado hasta aquí", afirmó en su carta de despedida en la que hay una mención especial a Sergio Fernández, "compañero de mil batallas" y Xavi Barroso "amigo y confidente en esta última etapa que en momentos no ha sido fácil", además de a su familia.

"Ha llegado el momento de emprender nuevos caminos, ha sido una decisión difícil", explicó el jugador en declaraciones difundidas por el club. "Me siento agradecido y orgulloso de continuar mí vínculo con el Barça desde otra posición, siempre defendiendo los colores que tanto me han dado”, continuó.

Aunque se había especulado con una posible vuelta del jugador al Voltregà, club en el que estuvo cedido dos temporadas en 2001, según informó el Barça, Panadero "se incorporará a partir de la próxima temporada a la estructura laboral del club, alargando así el vínculo con el club desde otro ámbito".

Por el momento, el Barça, inmerso en el play-off de la OK Liga, no ha realizado ningún fichaje aunque si ha confirmado varias renovaciones. La más reciente ha sido la del guardameta Carles Grau, que se une a la de Sergi Fernández, oficializada hace ya unas semanas. Los jóvenes Sergi Llorca y Eloi Cervera han visto confirmada también su continuidad recientemente.