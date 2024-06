'Palo' de Edu Castro a la directiva: "Esto es el Barça actual.."

Edu Castro abandona por todo lo alto los banquillos del Barça de hockey patines, con el título de la OK liga y otros 22 más conseguidos a lo largo de 7 años repletos de éxitos. Instantes después de celebrar la definitiva victoria ante el Noia Freixenet, el técnico alegó una falta de comunicación con el club a la hora de separar sus caminos.

"Cada vez se ha ido debilitando al equipo, esto es evidentísimo. Cada vez tenemos menos rotaciones. Esto es el Barça actual. Y el hockey actual es esto: cada vez se va más talento a Portugal" aseguró un Castro visiblemente dolido por como se han desarrollado las cosas los últimos meses.

11 TEMPORADAS EXITOSAS

Edu Castro aterrizó en el primer equipo hace 11 temporadas y desde la campaña 2017/1018 tomó las riendas del banquillo. En ese periodo ha conquistado 23 títulos. Entre ellos destaca la Champions conseguida en 2018, las 5 ligas o las dos Copas Intercontinentales, la última conquistada este mismo curso en San Juan (Argentina).

"Sin darnos ningún motivo deportivo se nos comunica que no nos renuevan y a partir de ahí se me ocurre que el motivo puede ser este (que se hace una apuesta decidida por la sección). Pues la afición del Barça está de suerte porque seguro que consiguen la Champions, o por lo menos serán muy competitivos para hacerlo” dijo Edu, que abandona el Palau Blaugrana junto a Joao Rodrigues y Pau Bargalló, dos piezas vitales del equipo. . Ambos pondrán rumbo a la potente liga portuguesa, el más que probable destino que seguirá también el propio Edu Castro en busca de un nuevo proyecto.

"Yo le debo todo lo que soy como entrenador al Barça (...) El agradecimiento es infinito. Soy culé de toda la vida. Les deseo lo mejor y ojalá nuestros caminos se vuelvan a reencontrar porque es muy difícil marcharse del Barça" concluyó emocionado.