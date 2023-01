Joao Rodrigues: "Tras tres años... por fin regresa la Champions"

"Estamos mentalizados para hacer una buena fase de grupos y clasificarnos para la Final 8" "El Forte dei Marmi tiene un equipazo con Marc Gual de ‘maestro’"

El azulgrana Joao Rodrigues está especialmente motivado con el regreso de la Champions en el Palau, el único título que le falta con el Barça y que buscará en su quinta temporada en el Palau. Su trayectoria en el club catalán ha estado marcada por la pandemia del coronavirus y por las desavenencias entre los equipos a la hora de establecer la competición europea, a la que el Barça renunció hace dos años. Así que el partido de este jueves es muy especial tanto para Joao como para el resto del equipo.

El delantero portugués habló con Sport para explicar sus sensaciones y las ganas que tiene de que arranque de nuevo una Champions que desea ganar con todas sus fuerzas, pero que reconoce que si no la consiguen no empañara la positiva experiencia que está viviendo en Barcelona.

Por fin llega la Champions normalizada. Supongo que expectación máxima.

Exactamente, la expresión es por fin llega la Champions porque con el año del covid, con el año pasado que no jugamos la competición oficial y el año anterior con un formato express, son tres años sin Champions. Para los jugadores acostumbrados a jugarla es la competición más ilusionante y la echábamos de menos, sobre todo poderla jugar en el Palau.

Es el único título que te falta con el Barça.

Si, y sin duda que eso me da un plus de motivación. Cuando llegué al Barça era mi sueño poder ganar una Champions con esta camiseta y me falta cumplirlo. Estoy seguro de que no es solo mi sueño sino el del grupo hacer una buena competición en Europa así que estaremos luchando cada partido para lograr este sueño.

¿Ves al equipo preparado para optar al título?

Sí. Estamos todavía muy lejos pero creo que sí. El equipo quiere hacer una buena fase de grupos, algo importante, clasificarse para la Final 8 y luchar por el título.

Para empezar el Forte dei Marmi que no será fácil.

Para nada. El Forte dei Marmi tiene un equipazo con Marc Gual y Pedro Gil que son iconos mundiales, sobre todo Marc con quien he tenido el placer de jugar en primer año en el Barça y después lo tuvimos de delegado. Además de un buen jugador es una persona fantástica, un amigo que me llevo de esta etapa en el Barça y me hace mucha ilusión poder jugar contra él.

¿Qué aporta Gual al Forte?

La edad pasa por todo el mundo y seguramente a nivel físico no será como antiguamente, pero el cerebro está, la forma como interpreta el juego, es muy inteligente jugando. Es un jugadorazo que sabe mucho de hockey y consigue poner al equipo a jugar a hockey. Creo que será el maestro de un Forte que nos dará muchos problemas. Nos conoce muy bien, pero nosotros también conocemos bien a los rivales y estamos preparadísimos para afrontar este partido.

Y no es solo Gual y Gil

No, además tienen a cuatro jugadores de la selección italiana y luego a Enric Torner que es un gran jugador, Marc, Pedro… es un equipazo. No será fácil pero esí es la Champions.

Joao durante el entrenamiento del martes para preparar el duelo de Champions | VALENTÍ ENRICH

La Champions, la vuelta de Marc Gual… motivos para venir al Palau sobran.

Exacto, tres años después que vuelva la Champions en el Palau y si encima tenemos la presencia de alguien que ha marcado la historia del hockey del Barça como Marc Gual animo a todos a venir. Será un gran partido entre dos equipazos y se verá un buen espectáculo. Espero que al final gane el Barça, así que ¡vengan al Palau!

La Champions ha cambiado el formato con una Final 8. ¿Te gusta?

Me gusta que se juegue la Champions después de tantos años sin jugar, pero si tuviera que elegir preferiría que fuera como antes, con Final 4 y con cuartos de final de ida y vuelta, pero es lo que hay. No es que esté mal el formato, pero si me preguntas como me gustaría, preferiría el otro.

Venir al Barça es sinónimo de ganar títulos.

Sí, no se puede esconder que el Barça siempre es uno de los favoritos a ganar. A nivel interno es casi obligatorio y casi solo es noticia cuando perdemos. Estoy contento con lo hecho hasta ahora pero hay que seguir trabajando para ganar más títulos que es para lo que trabajamos cada día.

¿Te pide algo diferente Edu Castro en esta Champions?

No. Tenemos un modelo muy concreto, muy definido, sabemos lo que tenemos que hacer cada uno en la pista y no vamos a cambiar nada respecto a nuestro juego salvo alguna cosa puntual por el rival. Tenemos nuestra identidad que nos hace jugar bien y disfrutar dentro de la pista y creo que es nuestro punto fuerte. Jugamos con la bola muy rápida y cuando estamos disfrutando los rivales sufren muchísimo. Cuando disfrutamos en la pista, estamos más cerca de ganar.

En quien te inspiras fuera y dentro del hockey.

Fuera del hockey en Rafa Nadal a quien sigo desde que empezó allá por 2005. Me gusta la forma cómo enfoca el deporte y la vida. Es un ejemplo a nivel de mentalidad para cualquier deportista y también para la gente común. Dentro del hockey me gustaba la forma de estar en la pista de Valter Neves, que era el capitán del Benfica y también me gustaba mucho Panadero.

Ahora ya tienes un nombre de mucho peso en el hockey.

Yo siempre miro los demás y no tengo vergüenza de decir que me copio muchas cosas que veo de otros jugadores. Yo soy muy poco original, me gusta mucho copiar y si veo algo que me pueda servir para mi juego lo robo sin ningún problema para mejorar. Ahora mismo en el Barça tengo a dos compañeros como Pau Bargalló y Hélder Nunes que son los dos mejores del mundo para mí y me hace mucha ilusión poder compartir estos años con ellos.