El hockey patines, otra decepción europea... pero con serios matices

El Barça compitió muy bien en una Final a Ocho de la Champions a medida para los portugueses que alzó el FC Porto Ya son cinco años sin reinar en Europa para la primera sección que asumió los recortes que pretende imponer el club

El hockey patines azulgrana es la primera sección que asumió las exigencias económicas del club y ya lleva cinco ediciones sin conquistar el título europeo, desde 2018 ya a las órdenes de Edu Castro aunque es cierto que la edición de 2019-20 se canceló por la pandemia de covid.

Desde entonces, el argentino Lucas Ordóñez se marchó al Benfica en 2018 y dos años después realizó el mismo camino su compatriota el insigne goleador Pablo Álvarez, quienes por cierto ejercieron de verdugos la pasada temporada en cuartos con el Benfica en los penaltis de la Golden Cup en el camino 'encarnado' hacia el cetro continental. Y el pasado verano los acompañó Nil Roca.

El también argentino Matías Pascual se rompió la tibia y el peroné el pasado mes de noviembre con la albiceleste en el Mundial y se decidió no fichar un sustituto, por lo que desde entonces ha venido ocupando su lugar Joan Pascual, ex del filial.

Además, no hay que obviar el palmario sorpaso del hockey portugués al español en los últimos años. De hecho, las últimas seis Finales a Ocho se han disputado en tierras lusas (el Barça reinó en 2018 en Oporto precisamente ante el FC Porto y tres de los últimos cuatro campeones son del país vecino (en 2021 ganó el Trissino italiano).

Para completar la ecuación, el hockey portugués lleva años fichando estrellas españolas a precio de oro. E incluso España lleva dos ediciones sin disputar la final del Mundial, si bien ha logrado el título en los dos últimos Europeos.

Los detalles

El Barça era el único representante de la OK Liga en un descalabro monumental y además no llegaba como favorito a Viana do Castelo en una cita con seis equipos portugueses más el citado Trissino.

Tras superar al Barcelos en la prórroga en cuartos de final (4-3), el conjunto azulgrana se quedó solo ante el peligro luso en ‘semis’ junto al Oliveirense, al Valongo y a un FC Porto ante el que cayó por 4-3 con varias ocasiones claras para forzar la prórroga que no cristalizaron. Por cierto, que los 'Dragoes' terminaron reinando en Europa 33 años después.

Helder Nunes, en la victoria en cuartos ante el Barcelos | WSE CHAMPIONS

La realidad es que el Barça no fue en absoluto inferior a un rival con mayor presupuesto y ello invita a un optimismo moderado, aunque al mismo tiempo empieza a mostrar lo que espera a las secciones si la Junta no se replantea sus recortes o trata de encontrar otras alternativas aunque se asume la dificultad de la empresa.

Ahora toca levantarse y pelear por recuperar el título de la OK Liga después de dominar con gran autoridad la fase regular y recordando el KO en ‘semis’ en el curso pasado contra el Reus Deportiu. En este sentido, hay que destacar que el equipo de Edu Castro ha sido dueño y señor de la fase regular.