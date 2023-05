La Champions, el sueño del Barça

Joao Rodrigues: "El objetivo es la Liga, pero la Champions es el título más ilusionante" Héder Nunes: "Esperamos un pabellón lleno a reventar y en contra, pero somos el Barça"

El Barça se reta a sí mismo para conseguir el título más preciado. Una Champions que se resiste desde 2018 y que los jugadores saben que ya toca que vuelva a las vitrinas del Museu del club. La Final Eight que decidirá el campeón del 4 al 7 de mayo se jugará en Vaina do Castello, a 30 kilómetros de Barcelos, la ciudad natal de Hélder Nunes. Él y Joao Rodrigues son los dos portugueses del equipo y Sport les reunió para que explicaran a qué se enfrenta el Barça.

“Barcelos es un pueblo y un club que siente el hockey, les gusta mucho, cada fin de semana el pabellón está lleno de gente de mi pueblo. Mi familia cada fin de semana va a ver hockey allí”, explica Hélder “Esperamos un pabellón a reventar y en contra, pero con muchos amigos míos en la grada, que también está guapo. Al final nosotros somos el Barça y llevamos a más gente de lo normal a los pabellones imagínate en Portugal en un pueblo que se respira hockey”, añade.

Por su parte, Joao explica cómo juega el rival en el partido de cuartos que será el jueves a las 22.00 horas: “Es un equipo bastante ofensivo que tiene mucha calidad. Juegan un hockey muy vertical, salen muy bien a las contras y tenemos que vigilar muy bien la manera en la que perdemos la bola en ataque para evitar estas contras que las hacen muy bien”.

Joao espera a un Barcelos que dará mucho trabajo en la pista | VALENTÍ ENRICH

En la Final Eight están seis equipos portugueses, uno italiano y solo el Barça en representación de la OK Liga. “La Liga portuguesa de momento es la más fuerte del mundo, no hay que tener problemas en decirlo, pero también es verdad que no es para tener esta diferencia. Ha sido por detalles porque el Liceo o el Reus podrían haber entrado perfectamente en la Final Eight. Pero la verdad es que no están. Esperamos eso sí que al final aunque Portugal tenga la Liga más competitiva el mejor equipo de Europa salga de la liga española”, explica Rodrigues, el máximo goleador del Barça en Europa, que no siente más responsabilidad por ello. “Sé perfectamente cuál es mi rol en el equipo. Es normal que me toque hacer goles, si no los hago algo estaría fallando”, dijo tras reconocer que “si no marco y ganamos la Champions perfecto o más que perfecto”.

Hélder es feliz jugando en el Barça y busca su primera Champions | VAENTÍ ENRICH

Por su parte, Hélder resta importancia a estar en el Barça justo cuando la Liga portuguesa está en uno de sus mejores momentos: “Yo vivo bien estar en el Barça aunque la de Portugal sea una liga más competitiva. Al final lo he elegido yo igual que Joao. Teníamos este sueño. Hay que seguir viviendo nuestra vida como queremos nosotros y no quizás como quiera la gente. La Liga portuguesa sí que es la mejor pero el Barça siempre tiene algo que decir. Tenemos mucha calidad en la pista y plantamos cara a todos así que intentaremos que el Barça siga siendo el Barça de siempre aunque esté en una Liga menos competitiva”, explica el portugués

Un pabellón caliente

Hélder advierte que la grada estará completamente llena y que será un ambiente infernal, pero no cree que ello afecte a los jugadores del Barça de una manera determinante: “Será un partido fenomenal para los aficionados que vayan al pabellón, quizás en la tele también notará como es la gente de ahí que es una afición muy caliente. El pabellón estará a reventar y será un partido guapo. Nosotros al final dentro de la pista no escuchamos nada, estamos concentrados en ver lo que pasa en el partido y todo lo que pasa fuera es un plus porque nos gusta disfrutar de este deporte y que la gente disfrute con nuestro hockey”, señaló.

El equipo se siente preparado para afrontar el Final Eight | VALENTÍ ENRICH

Por su parte, Joao tiene claro que “necesitamos que estemos todos a tope en un fin de semana así, que estemos finos de cara a portería, atentos a tapar chuts, defender bien, hacer goles cuando toque, vamos a tener que dar un poquito más de cada uno para ganar el partido”.

Nuevo formato en buen momento

Para Joao, la Final Eight llega en un buen momento para el Barça: “Ahora viene lo guapo de la temporada. Vienen los retos más emocionantes. Recuperar la Liga que es el gran objetivo y el sueño del grupo que es la Champions, que nos llega en un buen momento porque hemos estado durante estos meses jugando un muy buen hockey para ser consistentes y llegar a estos momentos decisivos lo mejor posible”. A Hélder le gusta el formato de la Final Eight: “Que sea una Final Eight para nosotros que nos gustan los buenos partidos, es bueno. Tenerlo todo ahí tan cerca. Para nosotros que nos gusta más jugar que entrenar, tener partidos guapos así, todos juntos, es perfecto. Nunca he ganado ninguna ni en este formato ni en otro así que todo me va bien para ganar.