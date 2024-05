El Barça, a sellar el pase a semis en Sant Just

Es una temporada de despedidas, pero el Barça está muy centrado en decir adiós al técnico Edu Castro y a los emblemáticos Pau Bargalló y Joao Rodrigues con un nuevo título liguero y este domingo tendrá la primera oportunidad de acceder a las semifinales de la OK Liga a las 16.15 horas en la pista del Senergy Renovables HC Sant Just.

Los azulgranas se impusieron el pasado sábado por 3-1 en el primer partido y, caso de derrota, aún tendrían un hipotético tercer y definitivo choque programado ya para el martes a las 20.30 horas en el Palau; de hecho todos esos terceros partidos se disputarían a la misma hora.

Por la misma parte del cuadro, el Reus Deportiu Virginias visita este sábado a partir de las 21.00 horas al Parlem Calafell con la tranquilidad que le da el 3-0 del primer partido en el Palau d'Esports. Por la otra parte del cuadro, Deportivo Liceo y Noia Freixenet ganaron sus primeros duelos.

El Barça se ha entrenado este sábado sin novedades y encarará el partido con el único objetivo de cerrar ya los cuartos de final frente a la revelación de la OK Liga, un Sant Just que se ha clasificado por méritos propios para los play-off en su primera temporada en la máxima categoría.

Edu Castro no se fía del Sant Just / DANI BARBEITO

Edu Castro destacó que se enfrentan a un rival que practica "un juego de conducción para crear espacios e incorpora tres jugadores en ataque. Eso hace que haya muchos cruces difíciles de defender. No arriesgan y minimizan sus errores, pero al mismo tiempo saben muy bien cuándo jugar interior. En cuanto te despistas encuentran siempre líneas de pase y eso hace que no te puedas equivocar".

"Es un juego al que hay que dar la bienvenida y al que estábamos más acostumbrados antes, con el Vic de Ferran Pujalte por ejemplo. Es lo bueno del play-off, que tienes muy reciente el último partido, que fue muy competido y muy igualado. Cada vez que hemos jugado contra ellos ha sido igual, así que nada de confianzas", añadió el técnico blaugrana.

"Esta temporada nos hemos enfrentado varias veces a ellos. Hacen un juego diferente, pero lo dominan muy bien. Nosotros tenemos que hacer el nuestro con la máxima intensidad y estar a todas. Me ha costado un poco asentarme, pero ya lo estoy haciendo y ahora tengo que centrarme en seguir en la misma línea", comentó el joven talento Eloi Cervera.