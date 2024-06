El Barça, a por su primer match ball para ser campeón

Más cerca que nunca está el Barça de proclamarse campeón de la Parlem OK Liga. El equipo azulgrana visita el Pavelló Olimpic de l'Ateneu este viernes contra el Noia Freixenet (21:00h) a una sola victoria del título después de vencer sus dos primeros encuentros en el Palau Blaugrana (4-0, 3-1).

El equipo de Edu Castro demostró ser superior al equipo de Sant Sadurní d'Anoia en este arranque de la final, aunque el cuadro rival confía en revertir esa situación en el Pavelló Olímpic de l'Ateneu, una pista donde ha ganado los cuatro encuentros que ha disputado en las eliminatorias por el título.

El conjunto de Edu Castro, por su parte, deberá sobreponerse a la inoportuna baja de su estrella Pau Bargalló, que no podrá disputar el resto de partidos de la final después de sufrir un neumotórax el pasado domingo. El jugador, que finalizará su etapa como azulgrana después de la eliminatoria contra el Noia, ya recibió el homenaje del Palau en el primer partido de la eliminatoria, aunque no podrá despedirse del equipo en pista.

El entrenador azulgrana, Edu Castro, valoró las sensaciones del equipo en la previa del tercer partido: "Será muy complicado, es una final de playoff, una oportunidad de levantar un título. Deseo que Pau Bargalló tenga una recuperación satisfactoria, iremos con tota la intención del mundo para ser campeones. Queremos volver a revalidar el título de Liga", expresó.