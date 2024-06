El Barça necesita una respuesta colectiva para revalidar la OK Liga

El Barça recibió el pasado miércoles un golpe en la zona de flotación en el peor momento con la lesión de un Pau Bargalló que es la gran clave del equipo. Un neumotórax traumático sufrido en el segundo partido de la final deja a los azulgranas sin su pieza más preciada al tener que estar entre cuatro y seis semanas KO.

Las cifras son un reflejo de lo que sucede en la pista y el de Sant Sadurní d'Anoia ha intervenido directamente en 72 'dianas' en la actual OK Liga con 40 goles (segundo máximo realizador tras los 54 de su compañero de equipo Joao Rodríguez) y 42 asistencias que lo consagran como el jugador más determinante del hockey rodado español.

El 'genio' no podrá despedirse del Barça en la pista, ya que no seguirá y se marchará al Benfica junto a Joao Rodrigues y presumiblemente el técnico Edu Castro. La otra baja será el veteranísimo Sergi Panadero, quien se debate entre la retirada o seguir jugando en Sant Hipólit de Voltregà.

Sin su estandarte, el Barça cayó el viernes por 4-1 ante el Noia y este domingo a las 12.00 horas dispondrá de su segunda oportunidad para revalidar el título de la OK Liga. En caso contrario, el Palau dictaría sentencia en un quinto y definitivo encuentro que tendría lugar el martes a las 20.30 horas.

Ahora es preciso que otros jugadores den un paso adelante en la sala de máquinas con Joao Rodrigues como finalizador y ahí entre Marc Grau e Ignacio Alabart deberían jugar ese papel. A la espera del fichaje de Ferran Font y del regreso de Sergi Aragonès y del emblemático Pablo Álvarez, este grupo merece un último título.

Será clave impedir que los de Pere Varias impongan su ritmo, con mucha intensidad y continuas faltas como las nueve que cometieron en la primera parte del tercer partido. En ese hockey, un Barça corto de rotación puede sufrir ante un bloque muy poderoso.