Un Barça sin ideas se estanca contra el Noia y el alirón deberá esperar

No habrá alirón, por ahora, del título de la OK Liga para el Barça. Un Noia Freixenet combativo se impuso en el Ateneu Agrícola al conjunto de Edu Castro para alargar la serie al cuarto partido (4-1). El equipo azulgrana, que venció sus dos partidos en el Palau, sigue por delante en la eliminatoria, aunque sigue necesitando una victoria para proclamarse campeones del título liguero.

CE Noia Freixenet - Barça (hockey patines, final OK Liga), 21/06/2024 OK LIGA NOI 4 1 FCB Alineaciones Noia Freixenet (3+1) Blai Roca (P), Esteller, Salvadó, Jordi Bargalló y Morales - cinco inicial - Marimon (PS), Xavi Costa, Gabarró, Mendes y Rovira. Barça (1+0) Carles Grau (P), Alabart, Marc Grau, Barroso, Joao - cinco inicial - Sergi Fernández (PS), Panadero, Sergi Llorca y Eloi Cervera.

Era un partido a vida o muerte para el Noia, que respondió desde un inicio con un Ateneu Agrícola que lució aspecto de gala. La tensión parecía palpable en los primeros minutos donde el Noia ahogaba a un Barça demasiado estático. Iván Morales mandaba un primer aviso batiendo a Carles Grau, aunque su tanto acabó siendo anulado por una falta previa señalada justo antes del disparo. Apenas unos minutos después, el mismo Morales se redimía gracias a un disparo de larga distancia que se terminaba colando en la portería azulgrana. Esta vez, el tanto subió al marcador (1-0).

Un Barça sin ideas se estanca en ataque

Le costaba mucho al Barça progresar; el Ateneu se presentaba como un factor clave que estaba dando sus frutos. Cuando peor estaba el equipo azulgrana, un agarrón sobre Llorca acababa en un penalti que aprovechaba el de siempre, Joao Rodrigues, para colar su lanzamiento por debajo de Blai Roca. No se puso nervioso para igualar el marcador el luso... (1-1).

Pedía más velocidad Edu Castro, así que respondieron los jugadores dando un paso adelante que acabó provocando una tarjeta azul para Pere Varias. Sin embargo, el Barça seguía sin tener claridad de ideas para encontrar resquicios en la defensa del Noia. Mejoraba respecto a los minutos iniciales, aunque las eléctricas transiciones del Noia traían mucho peligro.

Cuando mejor estaba el Barça, Jordi Bargalló, con una acción parecida a la del tanto inicial de Iván Morales, metía un latigazo desde media pista que desviaba Aleix Esteller en una jugada típica del hockey hielo para poner al Noia por delante (2-1). Carles Grau se hacía gigante para detener a Xavi Costa su lanzamiento de penalti en la segunda mitad, aunque nada pudo hacer en los minutos finales, cuando Martí Gabarró se encargó de cerrar el partido con un gran lanzamiento que se colaba por encima de Marc Grau (3-1). En los minutos finales, Xavi Roca anotaba el cuarto (4-1) sin portero para desatar la euforia en el Ateneu Agrícola, que tendrá la oportunidad de llevar la serie al quinto partido este próximo domingo (12:00h).

Sergi Panadero: "El equipo está bien"

Después de caer en el Ateneu Agrícola, el capitán azulgrana Sergi Panadero se encargó de valorar las sensaciones del equipo. El jugador reconoció que estuvieron desacertados: "Sabemos que los partidos aquí son así, tendremos una nueva oportunidad este domingo. Necesitaremos un poco más de acierto, el equipo está bien. Domingo tenemos una buena oportunidad para ser campeones", remarcó. El capitán destacó la confianza en su equipo, que está a un solo partido de levantar su trigesimotercer título liguero.