El Barça cede el empate ante el PAS Alcoi

Por segundo año consecutivo, el conjunto azulgrana salió con empate de la pista alcoyana Un doblete de Formatjé en el minuto 4 de partido

Como ya sucediera el curso pasado, el Barça tropezó en la pista del PAS Alcoi concediendo el segundo empate de la temporada, con el mismo resultado que en la 21/22, un trabajado 3-3. Los azulgrana, que buscaban certificar de forma matemática el liderato en esta jornada, deberán esperar.

FICHA TÉCNICA OKLiga BAR 3 ________________ 3 ALC ALINEACIONES PAS Alcoi Marc Grau Vila; Formatjé, Morales Domínguez, Gonzalo Pérez -cinco inicial- Ceschin, Pujadas, Matías, Javier Verdú, Joan Oltra. Barça Carles Grau, Alabart, Bargalló, Helder Nunes, Joao – cinco inicial- Sergi Fernández, Joan Pascual, Panadero, Marc Grau, Joan Ruano. Goles 1-0M.4 Formatjé. 2-0 M. 4 Formatjé. M.10 2-1 Helder, de penalti 2-2 M.15 Marc Grau. 2-3 M. 31 Joao. 3-3 M. 44. Gonzalo. Árbitros Gorina Bail, Gorina Bail. Pabellón Polideportivo Francisco Laporta.

Tenía claro el Barça que la victoria en la pista del Alcoi iba a ser complicada. Ya lo avisaron en la previa, recordando el 3-3 del curso pasado, y no fallaron en sus predicciones. Salió enchufado el conjunto local, consciente del poderío azulgrana, y en el minuto cuatro firmó dos dianas inesperadas que le daban una clara ventaja en el luminoso. La primera llegó tras una gran asistencia de Morales que remató Formatjé, autor también del segundo gol, llegando por detrás de la portería y picando la bola para engañar a Carles Grau.

Aguantó esa renta el conjunto de Lorenzo Pastor durante varios minutos, hasta el penalti transformado por Helder Nunes. Poco después Marc Grau firmó el empate para los azulgranas, aprovechando una asistencia de Bargalló desde la derecha y con ese 2-2 se llegó al descanso.

La segunda mitad arrancó con un penalti para los locales que se encargo de frenar Carles Grau con una triple parada ante Gonzalo. Pero el guion había cambiado con respecto a la primera parte, con el Barça manteniendo la bola e impidiendo jugar a su rival. Ante este panorama, el tercero azulgrana no se hizo esperar, y llegó tras una jugada personal de Joao.

No se doblegó el Alcoy que poco a poco fue recuperando el terreno perdido. Tuvo su oportunidad de igualar a bola parada pero Caco no pudo batir al meta azulgrana. Tampoco pudo ampliar distancias el conjunto de Edu Castro en la siguiente jugada. Cometió la décima falta el Alcodiam y Bargalló se la jugó con un lanzamiento directo que se marchó fuera.

Lo que sí entró fue el tanto de un trabajado Gonzalo, que emuló la jugada de Formatjé de la primera parte y batió a Grau llegando desde atrás. Una diana que provocó el tiempo muerto de Edu Castro, que llamó al orden a sus jugadores.

A falta de dos minutos, Joao pudo definir el encuentro con un penalti que detuvo con una doble parada 'Guiri'. Sin tiempo para más, la victoria azulgrana se diluyó en el pabellón alcoyano.