El Barça no se cansa de ganar y golea al Girona

El equipo de Edu Castro ganó al Garatge Plana Girona (6-0) y ya suma 46 puntos de 48 posibles en la liga Joao, Bargalló (2), Marc Grau, Llorca y Helder Nunes marcaron los goles del cuadro barcelonista

No hay quién pare al Barça de Edu Castro esta temporada. Tras el triunfal estreno europeo del pasado jueves frente al Forte dei Marmi italiano (6-2), el conjunto azulgrana regaló al público del Palau Blaugrana la segunda alegría de la semana, esta vez en la Parlem OK Liga frente al Garatge Plana Girona (6-0). Un triunfo que afianza la condición del cuadro barcelonista como líder invicto de la competición, con 46 puntos de 48 posibles.

Aunque el resultado final parezca indicar lo contrario, los pupilos de Edu Castro tuvieron que trabajar de lo lindo para cerrar un partido que se puso muy pronto de cara para sus intereses. En el primer minuto, Joao Rodrigues interceptó un envío a media pista y superó a Jaume Llaverola. De ahí en adelante, el portero rojiblanco se erigiría en el baluarte de su equipo ante las constantes acometidas del cuadro azulgrana.

Hasta que, entrada la segunda mitad, Pau Bargalló encontró el premio a la insistencia al pescar un rechace cerca de la portería. Fue el punto de inflexión. Helder Nunes firmó el tercero poco después y los goles cayeron como fruta madura. Repitió Bargalló de falta directa, Marc Grau anotó de la misma forma y Llorca completó la media docena. En el tramo final, Castro hizo debutar a Manel Hernández con el primer equipo.

Ficha técnica

Barça: Carles Grau; Pau Bargalló, Marc Grau, Helder Nunes, Joao Rodrigues -equipo inicial-, Sergio Fernández, Joan Pascual, Sergi Panadero, Manel Hernández y Sergi Llorca.

Garatge Plana Girona: Jaume Llaverola; Alex Grau, Marc Vázquez, Borja Ramon, Moisés Aguirre -equipo inicial-, Carles Sánchez, Alex Cantero, Biel Nadal, Miquel Calero y Pau Fernández.

Goles: 1-0 M.1 Joao Rodrigues. 2-0 M.32 Pau Bargalló. 3-0 M.33 Helder Nunes. 4-0 M.38 Pau Bargalló. 5-0 M.40 Marc Grau. 6-0 M.48 Sergi Llorca.

Árbitros: Ribó Navarro y Martín Clota.