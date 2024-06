¡El Barça, campeón de la OK Liga!

El Barça se proclamó campeón de la Parlem OK Liga por 34ª vez, la décima en los últimos once años, tras derrotar este domingo al Noia Freixenet en el cuarto duelo de la final con dos dobletes de Joao Rodrigues e Ignacio Alabart, y un gol de Sergi Panadero en el último partido de su carrera (1-5).

Con este título, el cuadro azulgrana cerró por todo lo alto un ciclo, ya que la próxima temporada no continuarán en el equipo ni el entrenador Edu Castro, ni el capitán Panadero, ni sus dos principales figuras, Rodrigues y Pau Bargalló, ausente en los dos últimos encuentros por lesión.

Por su parte, el Noia Freixenet, que no pisaba la final de la OK Liga desde 2003 y también iniciará un nuevo proyecto con la marcha confirmada del técnico Pere Varias, no pudo repetir la victoria del viernes en el tercer encuentro (4-1), tras haber perdido los dos primeros asaltos de la serie (4-0 y 3-1).

JOAO RODRIGUES, CLAVE

Como había sucedido en los tres partidos anteriores, el triunfo fue para el equipo que marcó primero. El Barça encarriló el título con dos goles tempraneros en menos de un minuto, obra de Joao Rodrigues tras pescar un rechace (0-1, min.3) y de Ignacio Alabart en un disparo que fue desviado por un rival (0-2, min.3).

Reforzado por el resultado, el conjunto azulgrana dominó el juego, pero se topó con las paradas de Blai Roca y perdonó la sentencia en una falta directa ejecutada por Alabart (min.14) después de que Martí Gabarró viera la tarjeta azul.

El Noia Freixenet dio un paso al frente tras la reanudación, pero las intervenciones de Sergi Fernández protegieron la portería del Barça, que amenazaba al contraataque y sentenció en un disparo de falta directa definido por Rodrigues tras la décima falta local (0-3, min.34).

NADA QUE HACER PARA LOS LOCALES

El jugador luso, se despedirá de la OK Liga con un saldo de 251 goles en 185 partidos, marró a renglón seguido otra falta directa después de que Xavi Costa viera la cartulina azul (min.34), y la afición local volvió a creer en la remontada con el 1-3 (min.44), obra de Ivan Morales a bola parada tras la décima falta visitante.

Sin embargo, Alabart amplió distancias 20 segundos después (1-4, min.44) y Panadero, que se retirará este verano tras 21 temporadas y 68 títulos como azulgrana, puso el broche a la victoria del Barça (1-5, min.50), que reafirmó su hegemonía en la Parlem OK Liga con el 34º título en 55 ediciones del campeonato.