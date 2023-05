El Barça buscará la final ante el potente Porto

Los azulgranas, convencidos de que no será fácil y de que tendrán que estar concentrados al máximo para clasificarse Edu Castro: "Espero muchas dificultades ante el Porto"

Nadie dijo que sería fácil y desde luego que no lo será, pero el Barça llegó a Vaina do Castelo como favorito para ganar la Final Eight y después de superar al Barcelos (5-3) en un complicado partido, ahora espera otro duro reto llamado Porto (16.00 horas) que sin duda complicará de nuevo la vida al equipo que dirige Edu Castro. “Se han impuesto a un superequipo y ello les dará mucha moral”, aseguró el mister azulgrana en referencia al triunfo ante el Benfica en el partido de cuartos de final (2-4).

“Espero muchas dificultades ante un equipo donde no solo destaca el talento individual sino también su forma colectiva de jugar”, advirtió el técnico en la previa de la semifinal. Pero si algo tiene claro el entrenador azulgrana es que "hemos confiado mucho en el equipo".

Y no le falta razón a Castro puesto que en el Porto hay jugadores como Xavi Malián (ex Voltregà y Liceo), Roc Pujadas (ex Noia y Manlleu), Xavi Barroso y el veterano Reinaldo García, de 40 años, ambos con pasado azulgrana o el francés Carlo di Benedetto (ex Liceo).

Un precedente de mal recuerdo

La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue en 2019, en la semifinal de la Champions en Lisboa en un partido donde el Barça perdió en la tanda de penaltis con los hoy azulgranas Carles Grau y Hélder Nunes en las filas del conjunto portuario.De nuevo la grada estará en contra del Barça, no en vano Oporto está a tan solo 75 kilómetros de la sede de la Final Eight.

Este viernes el equipo entrenó por la mañana en una sesión de pista en el escenario de la semifinal de este sábado mientras que el staff técnico dio la tarde libre a sus jugadores para que se relajaran antes de afrontar el gran partido que les espera frente el Porto.