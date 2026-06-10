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El Supremo rechaza el recurso del Real Madrid sobre los conciertos en el Bernabéu

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El techo cerrado del Bernabéu en el último Madrid - Bayern

El techo cerrado del Bernabéu en el último Madrid - Bayern / X

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Madrid

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Real Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con la celebración de espectáculos en el estadio Santiago Bernabéu.

Según ha informado este miércoles el alto Tribunal, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado la inadmisión del recurso de casación número 1159/2026, preparado por el Real Madrid Club de Fútbol, contra la sentencia de 24 de noviembre de 2025, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, en relación con la celebración de espectáculos en el estadio.

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Por parte de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, se había solicitado al Ayuntamiento de Madrid que declarara que el Plan Especial de mejora del medio urbano del estadio y las diferentes licencias otorgadas al Real Madrid con motivo de su reforma, no amparaban la celebración de conciertos musicales en el mismo. EFE

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